Інвестори готуються до складного грудня через сумніви щодо ставок ФРС та «бульбашки» ШІ

Фондові ринки США готуються до вкрай нестабільного завершення року. Інвесторів охопила тривога через невизначеність щодо зниження облікової ставки Федеральною резервною системою (ФРС) та зростаючі побоювання, що сектор штучного інтелекту, який тягнув ринок вгору весь 2025 рік, є переоціненим. Про це повідомляє Reuters.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Кінець ейфорії та зростання волатильності

Попри спробу відскоку в п'ятницю, загальна картина на ринках залишається песимістичною. Станом на закриття торгів ключовий індекс S&P 500 впав на 4% від свого жовтневого історичного максимуму, а технологічний індекс Nasdaq втратив 7%.

Безперервне ралі, що тривало з квітня на хвилі ажіотажу навколо штучного інтелекту (ШІ), змінилося обережністю.

«Ми наближаємося до того, що виглядає як волатильний святковий сезон», — зазначив Ерік Кубі, інвестиційний директор North Star Investment Management. — «Без зниження ставки… і з цим відновленим страхом, схоже, це буде набагато складніший святковий сезон, ніж ми сподівалися раніше».

Показник страху на Уолл-стріт — індекс волатильності VIX — закріпився вище важливої позначки у 20 пунктів. Це свідчить про те, що інвестори нервують і очікують різких коливань цін найближчим часом. У четвер ринки пережили найбільші внутрішньоденні гойдалки з квітня, коли президент Дональд Трамп оголосив про нові тарифи.

Втома від «бичачого» тренду

Багато експертів вважають, що корекція (зниження цін) була неминучою після зростання S&P 500 на 38% з весни. Поточне падіння на 5% стало першим таким випадком за останні 149 днів, тоді як зазвичай такі відкати трапляються кожні 77 днів.

Це трохи охолодило ринок: співвідношення ціни до прибутку для компаній S&P 500 знизилося з 23,5 до 21,8. Однак акції все ще залишаються дорогими порівняно з середнім показником за 10 років (18,8).

Аналітики JPMorgan також фіксують втому серед роздрібних інвесторів (звичайних людей, які торгують зі смартфонів). Якщо раніше вони активно викуповували кожне падіння ринку («buy the dip»), то зараз такої активності не спостерігається.

Чому це важливо

Поточна ситуація на ринку США має глобальні наслідки: