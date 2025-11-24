Акції Alibaba підскочили після дебюту Qwen AI: конкурента ChatGPT скачали 10 млн разів за тиждень

Акції Alibaba Group підскочили в понеділок після того, як її оновлений споживчий AI-додаток Qwen зареєстрував дуже сильний старт у публічній бета-версії, викликавши новий оптимізм інвесторів щодо її просування на ринок генеративного штучного інтелекту. Додаток Qwen завантажили понад 10 млн разів на тиждень після його перезапуску, повідомляє Bloomberg. Це свідчить про перші успіхи компанії зі створення конкурента ChatGPT від OpenAI.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зростання акцій

Акції китайської компанії зросли більш ніж на 5,3% у понеділок у Гонконгу, до 156 гонконгських доларів після того, як Alibaba розкрила цю цифру в блозі WeChat. Швидке зростання послідувало за рішенням цього місяця перейменувати та оновити існуючі програми компанії на iOS та Android, об'єднавши сервіси під брендом Qwen.

Показники завантажень програми Qwen пішли за аналогічною заявою на вихідних від фінтех-партнера Alibaba — Ant Group, яка представила власного мультимодального ШІ-асистента LingGuang минулого тижня. Його завантажили понад 1 млн разів за чотири дні з моменту запуску.

Alibaba буде поступово додавати функції агентного ШІ для підтримки онлайн-покупок — включаючи такі платформи, як її головний торговий майданчик Taobao — у найближчі місяці, щоб перетворити Qwen на повноцінного ШІ-агента.

Що кажуть стратеги

«Те, чи зможе компанія використовувати програму Qwen для розвитку бізнесу зі споживачами, стане важливим фактором, що впливає на майбутню оцінку. Ринок також розглядає цей крок як важливий для порівняння з оцінкою OpenAI», — заявив стратег China Everbright Securities International Кенні Нг.