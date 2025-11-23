ЄС створює «Банк талантів» — нову платформу для залучення кваліфікованих кадрів з-за кордону

Європейська Комісія привітала досягнення попередньої домовленості між Європейським Парламентом та Радою щодо створення Європейського банку талантів (EU Talent Pool). Після запуску ця платформа стане першим загальноєвропейським інструментом, призначеним для спрощення міжнародного найму кваліфікованих працівників, які перебувають за межами ЄС.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Це вважається ключовим кроком для підвищення конкурентоспроможності ЄС на світовій арені та привабливості для кваліфікованих фахівців з третіх країн.

Як працюватиме «Банк талантів»

Платформа EU Talent Pool розроблена для вирішення проблеми дефіциту робочої сили в Європейському Союзі:

Для роботодавців: Платформа полегшить пошук та найм претендентів з країн, що не входять до ЄС, для заповнення вакансій у секторах, де відчувається найбільший брак кадрів. Роботодавці з держав-членів, що беруть участь, отримають доступ до пулу кваліфікованих працівників.

Для шукачів роботи: Фахівці з третіх країн зможуть реєструвати свої профілі, детально демонструючи свої навички, кваліфікацію, досвід роботи та знання мов.

Участь в EU Talent Pool є добровільною для держав-членів.

Інструмент для міграційної політики

EU Talent Pool є частиною комплексного підходу ЄС до міграції, викладеного в Пакті про міграцію та притулок.

Платформа підтримуватиме впровадження так званих «Партнерств талантів» — ініціатив Комісії, спрямованих на узгодження навичок іноземних працівників із потребами ринку праці ЄС.

Це також сприятиме стратегічній співпраці з країнами-партнерами у сфері міграційного менеджменту, включаючи запобігання нелегальній міграції.

Пілотний проєкт

Платформа підтримуватиме впровадження майбутніх європейських офісів легального в'їзду, починаючи з пілотного проєкту ЄС-Індія, спрямованого на спрощення мобільності кваліфікованої робочої сили.

Наступні кроки

Для набрання чинності Регламент має бути офіційно ухвалений Європейським Парламентом та Радою. Після цього Європейська Комісія розробить платформу з метою якнайшвидшого введення її в експлуатацію. Держави-члени, які вирішать взяти участь, створять Національні контактні пункти для підтримки роботи інструменту.