Служба безпілотного таксі Waymo розширює свою присутність у США

Компанія Waymo, що належить Alphabet (материнській компанії Google), оголосила про значне розширення своєї присутності у США. Компанія незабаром розпочне тестові поїздки з водіями-людьми у трьох нових містах: Міннеаполіс, Тампа та Новий Орлеан. Кінцева мета Waymo — запустити повністю безпілотний сервіс роботаксі в цих містах вже у 2026 році, повідомляє CNBC.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Амбіційний план на 2026 рік

Якщо запуск у Міннеаполісі, Тампі та Новому Орлеані відбудеться наступного року, це збільшить список запланованих розширень Waymo у 2026 році до 15 міст.

Цього тижня Waymo також оголосила, що найближчими тижнями планує запустити безпілотні автомобілі без водія у Далласі, Х’юстоні, Сан-Антоніо, Маямі та Орландо.

Раніше компанія вже заявляла про наміри вийти на ринки Детройта, Денвера, Лас-Вегаса, Нешвілла, Сан-Дієго, Вашингтона, округ Колумбія, та Лондона.

Читайте також: Uber інвестує $300 млн у запуск роботаксі

Новий виклик

Нові плани компанії включають амбітний крок — освоєння ринків, відомих суворими зимовими умовами.

Разом із Денвером і Детройтом поява Міннеаполіса у списку означає, що Waymo готує свої безпілотні авто до роботи в умовах снігу та низьких температур.

«Ми вже працюємо при мінусових температурах, включно з морозом та градом, і ми тестуємо нашу систему для навігації в більш суворих погодних умовах», — прокоментував речник Waymo Ітан Тейчер.

Він додав, що компанія почне з невеликих парків машин, які з часом будуть розширюватися.

Понад 10 мільйонів поїздок

Наразі роботаксі Waymo обслуговує Остін, район затоки Сан-Франциско, Фінікс, Атланту та Лос-Анджелес, виконуючи понад 250 000 поїздок щотижня. Загалом з моменту запуску у 2020 році компанія надала понад 10 мільйонів платних поїздок.

Минулого тижня Waymo почала пропонувати маршрути швидкісними автомагістралями у Сан-Франциско, Фініксі та Лос-Анджелесі, що є важливою віхою для індустрії.