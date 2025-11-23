Ukrsibbank — найкращий роботодавець України 2025 за версією медіа The Page

Заявки на участь у проєкті подали 63 українські компанії, серед яких було і 6 банків.

Компанії оцінювали незалежні експерти та читачі медіа.

Ukrsibbank BNP Paribas Group вкотре підтвердив репутацію відповідального бізнесу, посівши перше місце у рейтингу «Найкращі роботодавці України 2025» від медіа The Page. Банк загалом набрав 90 балів, де 40% становили голоси читачів, а 60% — оцінка незалежного журі. HR-експерти, CEO консалтингових і рекрутингових компаній розглядали анкети з інформацію про умови роботи та HR-політику компаній без згадки назв роботодавців, що гарантує об'єктивність.

Читацьке голосування, де охочі могли порівняти кейси компаній і зробити свій вибір, тривало протягом трьох тижнів у жовтні 2025. За результатами, Ukrsibbank став лідером і читацького голосування, очоливши список із 63 компаній.

У проєкті взяли участь 6 банків, серед яких Ukrsibbank теж визнано найкращим роботодавцем. Разом із фінансовим сектором свої кейси також презентували компанії аграрного, енергетичного, ритейлового та промислового напрямів.

Ця відзнака є результатом послідовної турботи Ukrsibbank про команду. Банк турбується про добробут працівників, піклується про Захисників та Захисниць, продовжує програму відновлення і забезпечує працівникам санаторно-курортне лікування. Виплачує зарплату мобілізованим працівникам та надає різні види матеріальної допомоги працівникам відповідно до життєвих обставин, як-от народження дітей або відновлення пошкодженого житла. Окремо Ukrsibbank проводить доплату за екстремальні умови праці та забезпечує працівників медстрахуванням і страхуванням життя. А ще банк реалізує соціальну програму «Ластівка Надії», покликану допомогти працівникам, які опинилися у складній життєвій ситуації, пов’язаній із загрозою життю працівника або його рідних.