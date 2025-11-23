Штучний інтелект та енергетика в центрі нової геополітичної гонки

Зростаюче суперництво за технологічну та промислову перевагу у світі дедалі більше визначається двома ключовими стовпами: штучним інтелектом (ШІ) та енергетикою. Про це повідомляє Investing.

Дослідження Wells Fargo Securities описує ШІ як «центр геополітичної боротьби за владу між США та Китаєм», підкреслюючи, що ця технологія має потенціал «повністю змінити баланс сил».

Інвестиційний підрозділ одного з найбільших банків США характеризує поточний момент як нову форму гонки озброєнь, яку визначають не ракети, а чипи, електроенергія та контроль над промисловими вузькими місцями.

Обмеження для розвитку ШІ

Розвиток штучного інтелекту вже зіткнувся з гострими обмеженнями постачання в обох країнах-лідерах:

У США: Доступність електроенергії стала «найбільшим обмеженням» для зростання ШІ.

У Китаї: Найгострішим вузьким місцем залишається доступ до графічних процесорів (GPU).

Вашингтон відповів на ці виклики низкою рішень, що мають на меті зміцнити самодостатність у стратегічних галузях. Це проявляється у законі CHIPS Act та значних державних інвестиціях — зокрема $8,9 млрд для Intel — які мають забезпечити розвиток внутрішнього виробництва напівпровідників і критично важливих мінералів.

Wells Fargo прогнозує появу додаткових заходів подібних до CHIPS Act, оскільки США прагнуть захистити свої можливості ШІ від геополітичних потрясінь, зокрема, від потенційного конфлікту за участю Китаю та Тайваню.

Енергетика: Нова стратегічна роль

Енергетика набула не менш важливого значення. Прогнози Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) показують, що глобальний попит на електроенергію для дата-центрів подвоїться до 2030 року за базовим сценарієм і може потроїтися за оптимістичним.

У США природний газ та ядерна енергетика визначені як основні джерела, які підтримуватимуть розширення дата-центрів, необхідних для ШІ.

Напруга, спричинена попитом, вже стимулює укладення угод: компанії «поспішають забезпечити доступ до електроенергії», прискорюючи угоди щодо дата-центрів, пов'язаних із ШІ, протягом 2025 року. Гіперскейлери (великі технологічні компанії, які мають гігантські обчислювальні ресурси) навіть звертаються до біткоїн-майнерів, щоб зафіксувати майбутні потужності електроенергії.

Стратегічна роль енергетики прослідковується і в дипломатії. Нещодавня торгова угода між США та Японією зосереджена на модернізації мереж та генерації електроенергії, причому більша частина інвестиційних зобов'язань Японії спрямована на інфраструктуру електропостачання США для ШІ та виробництва.

Історичний контекст

Wells Fargo порівнює сьогоднішню технологічну гонку з космічною гонкою часів Холодної війни. Хоча тоді державні витрати на науку досягали 0,8% ВВП (що майже в шість разів вище за поточні рівні), сьогодні ШІ та енергетика виділяються як сектори, де промисловий потенціал найбільш прямо формує геополітичний вплив.

Таким чином, США та Китай намагаються забезпечити найважливіші компоненти: для Китаю — передові чипи; для США — електроенергію, необхідну для навчання та розгортання великомасштабних моделей ШІ.