Як навчити дитину поводитися з грошима так, щоб у дорослому віці вона не жила «від зарплати до зарплати»? У новому випуску говоримо про фінансову грамотність з дитинства: коли давати перші гроші, як пояснювати «хочу» і «треба», чому карати гривнею — погана ідея і як ігри, книжки та цифрові додатки допомагають виховати майбутнього мільйонера.
22 листопада 2025, 17:03
7 звичок майбутнього мільйонера. Як виховати фінансово грамотну дитину (відео)
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Розбираємо, які фінансові звички формуються у дітей, чим небезпечний «відкуп» подарунками і з чого почати, якщо у самих батьків з грошима все було неідеально. Наприкінці — 7 звичок багатих людей, які варто прищеплювати дітям, щоб у дорослому віці вони мали шанс стати заможними.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 15 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі