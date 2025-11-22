7 звичок майбутнього мільйонера. Як виховати фінансово грамотну дитину (відео)

Як навчити дитину поводитися з грошима так, щоб у дорослому віці вона не жила «від зарплати до зарплати»? У новому випуску говоримо про фінансову грамотність з дитинства: коли давати перші гроші, як пояснювати «хочу» і «треба», чому карати гривнею — погана ідея і як ігри, книжки та цифрові додатки допомагають виховати майбутнього мільйонера.