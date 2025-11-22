В Україні дешевшає морква: за тиждень ціни впали на 21%

В Україні падають ціни на моркву, оскільки на ринку переважає пропозиція овочів середньої та низької якості. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Ціни на моркву

На сьогодні українські виробники відвантажують моркву в діапазоні 5−11 грн/кг ($0,12−0,26/кг), залежно від обсягу та якості.

Тижнева зміна: Ціни на моркву в середньому на 21% дешевше, ніж були тижнем раніше.

Річне порівняння: Гуртові партії моркви надходять у продаж в Україні, в середньому, на 59% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.

Причини падіння цін

Головна причина зниження цін — сезонне збільшення пропозиції моркви з різними якісними показниками на тлі стриманого попиту.

Гуртові компанії закуповують моркву лише за необхідності і не поспішають закладати великі обсяги на тривале зберігання. Це створює тиск на ціни.

Учасники ринку зазначають, що попит залишається стриманим, оскільки до продажу часто пропонуються овочі посередньої якості.

Фермери змушені переглядати відпускні ціни у бік зниження, щоб активізувати продажі наявних партій моркви.