Українці збільшили використання готівки

Національний банк України повідомив про зростання обсягів касових оборотів банків за підсумками січня-вересня 2025 року, що свідчить про подальше відновлення економічної активності в країні.

Зростання надходжень і видачі готівки

Надходження готівки: Обсяг надходжень готівки до кас банків за дев’ять місяців становив 2 198,5 млрд грн, що на 7,8% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Видача готівки: Видача готівки з кас також збільшилася, досягнувши 2 273,1 млрд грн (зростання на 10%).

Чинники зростання

НБУ пояснює зростання надходжень готівки низкою позитивних економічних чинників:

Подальше відновлення економічної активності.

Підвищення заробітної плати та соціальних виплат населенню.

Стійкий споживчий попит на товари та послуги.

Сповільнення темпів інфляції та стабільна ситуація на валютному ринку.

Водночас на збільшення обсягів видачі готівки (особливо у III кварталі) вплинули ризики, пов’язані зі зростанням інтенсивності атак, зокрема на енергетичну та іншу інфраструктуру, що спонукає громадян формувати певний запас готівкової гривні.

Ключові джерела та напрямки обігу

Найбільші джерела надходжень готівки:

Торговельна виручка — 31,8% від загального обсягу надходжень.

Операції клієнтів із платіжними картками — 24,4%.

Надходження від продажу іноземної валюти — 14,9%.

Виручка від усіх видів послуг — 13,5%.

Основні напрямки витрат (видачі) готівки: