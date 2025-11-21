Multi від Мінфін
21 листопада 2025, 19:36

Глава Nvidia: ШІ не змусить нас працювати менше

Поширене уявлення про те, що штучний інтелект автоматизує рутину й дозволить людям менше працювати, може виявитися хибним. Замість додаткових вихідних технологічний прогрес принесе хвилю нових ідей та проєктів, що зробить робочі графіки ще щільнішими, хоча й змінить саму суть завдань. Про це заявив генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг, повідомляє Fortune 21 листопада.

Поширене уявлення про те, що штучний інтелект автоматизує рутину й дозволить людям менше працювати, може виявитися хибним.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Продуктивність породжує нові задачі

Хуанг виступив на Інвестиційному форумі США та Саудівської Аравії у Вашингтоні. Він зазначив, що зростання продуктивності завдяки ШІ не означає скорочення робочого часу.

«Якщо ваше життя стає продуктивнішим, а речі, які ви робили з великими труднощами, стають простішими, дуже ймовірно, що у вас з’явиться так багато ідей, що ви матимете більше часу для реалізації інших речей», — пояснив Хуанг.

Ця позиція контрастує з поглядами Ілона Маска, який на тому ж форумі порівняв майбутню роботу з «хобі», на кшталт спорту чи відеоігор. Маск вважає, що праця стане добровільною: «Якщо ви хочете працювати — ви працюєте, так само як ви можете піти в магазин і купити овочі або виростити їх у себе на задньому дворі».

Хуанг не погодився з цим прогнозом:

«Я б сказав, що є всі докази того, що ми станемо продуктивнішими, але все одно будемо більш зайнятими… Я припускаю, що Ілон буде більш зайнятим через ШІ. Я буду більш зайнятим через ШІ».

Парадокс радіолога

Як доказ своєї теорії глава Nvidia навів приклад із медицини. Раніше існували побоювання, що ШІ повністю замінить радіологів, оскільки алгоритми швидше аналізують знімки. Проте сталося навпаки.

Технологія зробила аналіз зображень ефективнішим, що звільнило час лікарів. Але замість звільнень це дозволило їм обробляти більше знімків, приймати більше пацієнтів та зосередитися на складніших випадках. У результаті попит на фахівців та їхня завантаженість лише зросли.

Майбутнє для молодих фахівців

Коментарі Хуанга пролунали на тлі побоювань покоління зумерів, що ШІ знищить вакансії початкового рівня, необхідні для старту кар'єри. Зараз випускники коледжів стикаються з труднощами при працевлаштуванні, оскільки багато базових функцій автоматизуються, що змушує молодь здобувати додаткові ступені (MBA або юридичну освіту) для захисту свого професійного майбутнього.

Хуанг вкотре нагадав свою тезу: працівникам варто боятися не того, що ШІ забере їхню роботу, а того, що їхнє місце займе фахівець, який вміє ефективно використовувати ШІ.

Автор:
Ярослав Голобородько
Новини по темі
