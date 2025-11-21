Банківська таємниця у смартфоні: НБУ планує перевести доступ до фінансової інформації у «цифру»

Національний банк України ініціював оновлення правил поводження з банківською таємницею, взявши курс на повну відмову від паперового документообігу. Регулятор пропонує дозволити клієнтам та уповноваженим особам використовувати цифрові інструменти для запиту та отримання конфіденційних даних, що значно пришвидшить процеси. Про це повідомляє пресслужба НБУ 21 листопада.

Курс на Paperless: що зміниться для клієнтів

Головна інновація, винесена на громадське обговорення, стосується спрощення ідентифікації. НБУ пропонує надати власникам банківської таємниці (тобто самим клієнтам) можливість підписувати дозволи на розкриття інформації або запити на її отримання за допомогою удосконаленого електронного підпису з кваліфікованим сертифікатом.

Це крок до реалізації концепції «paperless» (без паперів) у банківському секторі. Якщо раніше для певних операцій із розкриття таємниці вимагалася особиста присутність або паперова заява з «мокрой» печаткою, то нові норми легалізують повністю дистанційний формат взаємодії за допомогою сучасних засобів е-ідентифікації.

Безпека даних залишається пріоритетом

Регулятор окремо наголосив на збереженні конфіденційності.

Коло осіб не змінюється: Перелік державних органів чи осіб, які мають право вимагати розкриття банківської таємниці, залишається незмінним.

Обсяг даних не збільшується: Кількість інформації про стан рахунків чи рух коштів, яку можуть отримати уповноважені органи, не розширюється.

Змінюється лише формат передачі даних — з паперового на електронний.

Спрощення для виконавців та держорганів

Згідно із проєктом постанови, цифровізація торкнеться не лише клієнтів, а й тих, хто має законне право запитувати інформацію:

Приватні виконавці зможуть надсилати запити до банків в електронній формі, завіреній кваліфікованим електронним підписом (КЕП). Раніше це часто потребувало паперового листування.