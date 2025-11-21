Нацбанк визначив нові курси гривні до іноземних валют на понеділок, 24 листопада. Згідно із даними на сайті НБУ, долар наближається до свого історичного максимуму, здорожчавши на 12 копійок. Європейська валюта також піднялась, на 18 копійок.
21 листопада 2025, 15:37
Офіційний курс долара наближається до рекорду
Курс долара
На понеділок НБУ встановив такий курс долара: 42,2672 грн. Це на 12 копійок більше, ніж у п'ятницю (42,1549).
Історичний максимум долара: 42, 28 (13.01.2025).
Курс євро
Водночас курс євро на понеділок був встановлений на позначці — 48,7045, що на 18 копійок більше, ніж у п'ятницю (48,5161).
Історичний максимум євро: 49,40 (01.07.25).
Курс польського злотого
НБУ на понеділок встановив такий курс польського злотого: 11,4642 (у п'ятницю курс був 11,4704).
Джерело: Мінфін
