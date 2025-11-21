Офіційний курс долара наближається до рекорду

Нацбанк визначив нові курси гривні до іноземних валют на понеділок, 24 листопада. Згідно із даними на сайті НБУ, долар наближається до свого історичного максимуму, здорожчавши на 12 копійок. Європейська валюта також піднялась, на 18 копійок.

► Підписуйтесь на телеграм-канал«Мінфін»: головні фінансові новини

На понеділок НБУ встановив такий курс долара: 42,2672 грн. Це на 12 копійок більше, ніж у п'ятницю (42,1549).

Історичний максимум долара: 42, 28 (13.01.2025).

Водночас курс євро на понеділок був встановлений на позначці — 48,7045, що на 18 копійок більше, ніж у п'ятницю (48,5161).

Історичний максимум євро: 49,40 (01.07.25).

Курс польського злотого

НБУ на понеділок встановив такий курс польського злотого: 11,4642 (у п'ятницю курс був 11,4704).

Приєднуйтесь до multi. Мобільний додаток, який допомагає вигідно обмінювати валюту