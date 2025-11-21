Податкова назвала 4 галузі економіки, які забезпечили понад 50% всіх надходжень бюджету в січні-жовтні 2025 р

За десять місяців 2025 року більше половини (понад 55%) загальних надходжень Зведеного бюджету було забезпечено лише чотирма ключовими секторами економіки. Про це заявила виконувачка обов’язків голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.

Лідери за обсягами податкових платежів

Ці чотири сектори, які є ключовими для стабільності економіки країни, розподілилися за сумами сплачених платежів наступним чином:

Переробна промисловість — 17,7% від загальних надходжень.

Оптова й роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів — 16,7%.

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування — 12,2%.

Фінансова й страхова діяльність — 8,7%.

Найбільше зростання надходжень

Порівняно з аналогічним періодом 2024 року, найбільше зростання податкових надходжень зафіксовано у таких галузях: