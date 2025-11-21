За десять місяців 2025 року більше половини (понад 55%) загальних надходжень Зведеного бюджету було забезпечено лише чотирма ключовими секторами економіки. Про це заявила виконувачка обов’язків голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.
21 листопада 2025
Податкова назвала 4 галузі економіки, які забезпечили понад 50% всіх надходжень бюджету в січні-жовтні 2025 р
Лідери за обсягами податкових платежів
Ці чотири сектори, які є ключовими для стабільності економіки країни, розподілилися за сумами сплачених платежів наступним чином:
- Переробна промисловість — 17,7% від загальних надходжень.
- Оптова й роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів — 16,7%.
- Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування — 12,2%.
- Фінансова й страхова діяльність — 8,7%.
Найбільше зростання надходжень
Порівняно з аналогічним періодом 2024 року, найбільше зростання податкових надходжень зафіксовано у таких галузях:
- Переробна промисловість: зростання на 27% (+63,7 млрд грн).
- Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування: зростання на 28,1% (+45,3 млрд грн).
- Оптова та роздрібна торгівля: зростання на 25,9% (+58 млрд грн).
- Постачання електроенергії, газу, пари й кондиційованого повітря: зростання на 27,9% (+21,7 млрд грн).
