Стабільність гривні під ударом: тиск населення, інтервенції НБУ і чорна п’ятниця (відео)

У цьому випуску ми розбираємо детальний прогноз курсу долара та євро на 19−26 листопада 2025 року. Аналізуємо, як на валютний ринок впливають глобальні фактори — пожвавлення економіки США та Китаю, завершення шатдауну, санкції на російську нафту, динаміка Brent та рекордний попит на золото з боку центробанків. Вплив Дня подяки та Чорної п’ятниці, що традиційно збільшують обсяги транзакцій у світі.