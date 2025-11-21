У цьому випуску ми розбираємо детальний прогноз курсу долара та євро на 19−26 листопада 2025 року. Аналізуємо, як на валютний ринок впливають глобальні фактори — пожвавлення економіки США та Китаю, завершення шатдауну, санкції на російську нафту, динаміка Brent та рекордний попит на золото з боку центробанків. Вплив Дня подяки та Чорної п’ятниці, що традиційно збільшують обсяги транзакцій у світі.
21 листопада 2025, 15:53
Стабільність гривні під ударом: тиск населення, інтервенції НБУ і чорна п’ятниця (відео)
Всередині — розрахунки реальних коридорів для долара та євро на міжбанку та готівковому ринку, оцінка інтервенцій НБУ, поведінка експортерів, імпортерів та населення, яке активно скуповує валюту. Як енергоімпорт та відновлення енергетичної інфраструктури формують попит на валюту і тиснуть на гривню?
Джерело: Мінфін
