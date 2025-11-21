Ціни українських виробників у жовтні 2025 року сягнули максимуму за останні 15 місяців

У жовтні 2025 року українська промисловість зіткнулася з різким зростанням виробничих витрат. Індекс цін виробників промислової продукції показав найвищий рівень зростання за останні півтора року, що свідчить про посилення інфляційного тиску в економіці. Про це повідомляє Державна служба статистики України 21 листопада.

Стрімке прискорення цін

Статистичне відомство зафіксувало суттєве подорожчання продукції на етапі виробництва. Лише за один місяць, порівняно з вереснем 2025 року, ціни зросли на 4,9%.

У річному вимірі (якщо порівнювати жовтень поточного року з жовтнем минулого) зростання склало 5,5%. Цей показник є найвищим за останні 15 місяців, що перериває період відносної цінової стабільності у промисловому секторі.

Енергетичний фактор

Головним драйвером зростання цін стала енергетика. З початком опалювального сезону та змінами на ринку енергоносіїв, вартість послуг у сфері постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря підскочила одразу на 10,3%.

Саме подорожчання енергоресурсів потягнуло за собою загальний індекс, адже витрати на електрику та опалення закладені у собівартість майже кожного товару — від хліба до металопрокату.