NUMO Development та УкрІнвестКлуб проведуть відкритий вебінар для інвесторів: спеціальні умови тільки для учасників

26 листопада о 19:00 відбудеться спільна онлайн-зустріч девелопера NUMO Development та найбільшої спільноти інвесторів УкрІнвестКлуб, де говоритимуть про нові можливості інвестування у нерухомість в Україні.

До ефіру приєднаються експерти з девелопменту та інвестицій:

Дмитро Карпіловський — фулл-тайм інвестор та співзасновник УкрІнвестКлуб, Артем Курган — CEO NUMO Development та Ярослав Макаревич — приватний інвестор.

Під час зустрічі спікери розкажуть про актуальні можливості ринку та реальні кейси інвестицій у нерухомість, зокрема: як формувати стратегію інвестицій із мінімальними ризиками, які можливості пропонують проєкти NUMO Development, де зараз можна отримати найвищу дохідність у готельній та апартаментній нерухомості, що зміниться для інвесторів у 2026 році.

Під час ефіру організатори представлять спеціальні умови для інвесторів, які не будуть оприлюднені публічно та доступні лише тим, хто долучиться в прямому ефірі.

«Ринок нарешті стає раціональним. Перемагають не ті, хто встигає першим, а ті, хто обирає об'єкти з правильною фінансовою моделлю. Наше завдання — показати, як інвестувати вигідно, обмежуючи ризики», — Дмитро Карпіловський.

Учасники ефіру можуть також долучитися до чату інвесторів, де вже активно обговорюють ринкові можливості, кейси прибутковості та фінансові стратегії. У чаті інвестори діляться досвідом, ставлять запитання та отримують коментарі від експертів.

Як долучитися?

Посилання на Zoom-ефір буде в чаті спільноти інвесторів. Там також можна поставити запитання спікерам — вони будуть розібрані наживо під час трансляції.

Долучайтесь до спільноти NUMO та УІК за посиланням:

https://t.me/+PFCvluB-27A5N2Iy