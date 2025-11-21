Multi від Мінфін
21 листопада 2025, 13:22

Goldman прогнозує розпродаж акцій на $40 мільярдів через падіння S&P 500

Падіння ключового американського індексу S&P 500 нижче критичної технічної позначки може запустити ланцюгову реакцію серед біржових гравців. Інвестиційний банк Goldman Sachs попередив клієнтів про високу ймовірність масового розпродажу акцій з боку хедж-фондів на суму близько 40 мільярдів доларів протягом найближчого тижня. Про це повідомляє агентство Reuters 20.

Падіння ключового американського індексу S&P 500 нижче критичної технічної позначки може запустити ланцюгову реакцію серед біржових гравців.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Масштаби втечі з ринку

За розрахунками банку, пробиття рівня 6600 може призвести до продажу глобальних акцій на суму 39 мільярдів доларів вже в найближчі сім днів.

Однак ситуація може погіршитися. Якщо падіння котирувань продовжиться, систематичні хедж-фонди можуть збільшити обсяг продажів до 65 мільярдів доларів.

До початку цього розпродажу такі фонди тримали «довгі» позиції (ставки на зростання) у глобальних акціях на суму близько 150 мільярдів доларів. Тепер значна частина цього капіталу може бути виведена з ринку.

Історія повторюється

Цього року подібні сценарії вже траплялися. Goldman Sachs нагадує, що востаннє ціни пробивали такі важливі рівні моніторингу у жовтні.

Ще один значний розпродаж відбувся 2 квітня, коли президент США Дональд Трамп анонсував пакет нових тарифних пропозицій, що налякало інвесторів. Тоді це також спровокувало автоматичний вихід фондів з ринку.

Чому це важливо

Виведення 40−65 мільярдів доларів за короткий проміжок часу — це значний удар по ліквідності. Це неминуче призведе до здешевлення акцій, навіть тих компаній, у яких справи йдуть добре.

Прогнози таких гігантів, як Goldman Sachs, часто стають самоздійснюваними пророцтвами. Інші інвестори, прочитавши цей звіт, можуть почати продавати акції на випередження, щоб не залишитися з активами, які дешевшають, що лише прискорить падіння.

Інвестуйте в освіту — це найкращий старт. Обирайте навчання на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
