З 2026 року усі ФОПи 1-ї групи повинні будуть приймати оплату карткою

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
21 листопада 2025, 14:06

З 2026 року усі ФОПи 1-ї групи повинні будуть приймати оплату карткою

З 1 січня 2026 року в Україні набуде чинності вимога Кабінету Міністрів (постанова КМУ № 894 від 29.07.2022), згідно з якою навіть найдрібніші підприємці, включаючи ФОП 1-ї групи, будуть зобов'язані забезпечити своїм клієнтам можливість безготівкової оплати.

З 2026 року усі ФОПи 1-ї групи повинні будуть приймати оплату карткою
Фото: AI

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ця вимога поширюється на торговців, незалежно від місця провадження діяльності, зокрема у населених пунктах із чисельністю менше ніж 5 000 осіб, а також у мегаполісах.

На кого поширюється вимога

Обов’язок приймати безготівкові платежі через платіжні термінали чи інші засоби поширюється на такі категорії:

  • Фізичні особи-підприємці — платники єдиного податку 1-ї групи.
  • Торговці, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів (автомати з продажу кави, снеків тощо).
  • Торговці, які здійснюють виїзну (виносну) торгівлю (на ринках, ярмарках, продаж з пересувних засобів, розвізна торгівля).
  • Торговці, які здійснюють продаж власноручно вирощеної або відгодованої продукції (фермери, пасічники).

Важливо: Якщо ФОП не здійснює офлайн-продажі та всі розрахунки відбуваються виключно дистанційно (через інтернет, банківський переказ), встановлювати POS-термінал не потрібно.

Що вважається «можливістю безготівкової оплати»

Не обов'язково встановлювати саме класичний POS-термінал. Клієнт повинен мати реальну опцію оплатити карткою або телефоном. Підійде будь-який із таких інструментів:

  • POS-термінал (класичний еквайринг із банком).
  • Термінал у смартфоні (Tap to Phone) для прийому карток та NFC-пристроїв.
  • QR-стійка (платіж за QR з підтвердженням банком).
  • Переказ на рахунок ФОП через банківську оплату.

Збереження пільг щодо РРО

Згідно з Податковим кодексом, для ФОП 1-ї групи, які встановлять платіжний термінал, пільга щодо незастосування РРО / ПРРО залишається чинною. Таким чином, запроваджується обов’язок мати термінал, але не обов'язок фіскалізації для цієї групи.

Винятки

Тимчасові винятки з вимоги стосуються підприємців, які провадять діяльність на територіях:

  • районів проведення воєнних (бойових) дій;
  • тимчасової окупації або оточення (блокування);
  • або якщо після припинення таких дій / деокупації минуло менше трьох місяців.

Відповідальність та штрафи

За ігнорування цієї вимоги передбачений штраф від 8 500 грн. Податкова служба анонсує посилення контролю за виконанням норми.

Мета нововведення

Уряд пояснює нововведення необхідністю:

  • Зменшення обігу готівки та «тіньових» розрахунків.
  • Забезпечення прозорості фінансових операцій та обліку виторгу.
  • Створення зручності для покупців, для яких оплата карткою або телефоном стала звичним інструментом.

Звернення про відтермінування до кінця війни

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звернувся до Кабінету Міністрів України відтермінувати запровадження платіжних терміналів для ФОП 1-ої групи до завершення війни. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Давайте чесно: ФОП 1-ї групи — це не про схеми ухилення і не про „дроблення бізнесу“. Це дрібні підприємці з мінімальними оборотами, визначеним місцем або дозволеним видом діяльності без найма працівників», — написав він.

За словами Гетманцева, на фоні війни та економічної нестабільності саме ці люди працюють «на виживання». І додаткові витрати на обладнання та обслуговування терміналів — це зайве навантаження, яке не дасть жодного ефекту для детінізації.

«Тому обов’язковість терміналів й штраф від 8,5 до 17 тис грн для ФОП 1-ї групи виглядає нелогічним і суперечливим у війну», — заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

До речі ФОПи 1-ї групи звільнені від обов’язку застосовувати РРО/ПРРО.

«Підтримка мікробізнесу зараз — це підтримка економічного фронту. Не варто створювати бар'єри там, де їх ніколи не було. Переконаний, до кінця війни рішення про доцільність встановлення платіжного терміналу підприємці можуть прийняти самостійно», — додав Гетманцев.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+15
Romanenkas17
Romanenkas17
21 листопада 2025, 14:55
#
То вже європа, чи поки тільки опа?))
+
0
BigBend
BigBend
21 листопада 2025, 15:14
#
Нарешті. То тепер можна буде не витрачати державні мільярди на осґґдрставку пенсій, чи все ще шукатимуть відмовки проти переводу пенсіонерів на картки?
+
0
zephyr
zephyr
21 листопада 2025, 15:22
#
Вы не понимаете- то другое. Что же потому делать тысячам бесполезных УПовцам?)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами