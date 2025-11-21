З 1 січня 2026 року в Україні набуде чинності вимога Кабінету Міністрів (постанова КМУ № 894 від 29.07.2022), згідно з якою навіть найдрібніші підприємці, включаючи ФОП 1-ї групи, будуть зобов'язані забезпечити своїм клієнтам можливість безготівкової оплати.
З 2026 року усі ФОПи 1-ї групи повинні будуть приймати оплату карткою
Ця вимога поширюється на торговців, незалежно від місця провадження діяльності, зокрема у населених пунктах із чисельністю менше ніж 5 000 осіб, а також у мегаполісах.
На кого поширюється вимога
Обов’язок приймати безготівкові платежі через платіжні термінали чи інші засоби поширюється на такі категорії:
- Фізичні особи-підприємці — платники єдиного податку 1-ї групи.
- Торговці, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів (автомати з продажу кави, снеків тощо).
- Торговці, які здійснюють виїзну (виносну) торгівлю (на ринках, ярмарках, продаж з пересувних засобів, розвізна торгівля).
- Торговці, які здійснюють продаж власноручно вирощеної або відгодованої продукції (фермери, пасічники).
Важливо: Якщо ФОП не здійснює офлайн-продажі та всі розрахунки відбуваються виключно дистанційно (через інтернет, банківський переказ), встановлювати POS-термінал не потрібно.
Що вважається «можливістю безготівкової оплати»
Не обов'язково встановлювати саме класичний POS-термінал. Клієнт повинен мати реальну опцію оплатити карткою або телефоном. Підійде будь-який із таких інструментів:
- POS-термінал (класичний еквайринг із банком).
- Термінал у смартфоні (Tap to Phone) для прийому карток та NFC-пристроїв.
- QR-стійка (платіж за QR з підтвердженням банком).
- Переказ на рахунок ФОП через банківську оплату.
Збереження пільг щодо РРО
Згідно з Податковим кодексом, для ФОП 1-ї групи, які встановлять платіжний термінал, пільга щодо незастосування РРО / ПРРО залишається чинною. Таким чином, запроваджується обов’язок мати термінал, але не обов'язок фіскалізації для цієї групи.
Винятки
Тимчасові винятки з вимоги стосуються підприємців, які провадять діяльність на територіях:
- районів проведення воєнних (бойових) дій;
- тимчасової окупації або оточення (блокування);
- або якщо після припинення таких дій / деокупації минуло менше трьох місяців.
Відповідальність та штрафи
За ігнорування цієї вимоги передбачений штраф від 8 500 грн. Податкова служба анонсує посилення контролю за виконанням норми.
Мета нововведення
Уряд пояснює нововведення необхідністю:
- Зменшення обігу готівки та «тіньових» розрахунків.
- Забезпечення прозорості фінансових операцій та обліку виторгу.
- Створення зручності для покупців, для яких оплата карткою або телефоном стала звичним інструментом.
Звернення про відтермінування до кінця війни
Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звернувся до Кабінету Міністрів України відтермінувати запровадження платіжних терміналів для ФОП 1-ої групи до завершення війни. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.
«Давайте чесно: ФОП 1-ї групи — це не про схеми ухилення і не про „дроблення бізнесу“. Це дрібні підприємці з мінімальними оборотами, визначеним місцем або дозволеним видом діяльності без найма працівників», — написав він.
За словами Гетманцева, на фоні війни та економічної нестабільності саме ці люди працюють «на виживання». І додаткові витрати на обладнання та обслуговування терміналів — це зайве навантаження, яке не дасть жодного ефекту для детінізації.
«Тому обов’язковість терміналів й штраф від 8,5 до 17 тис грн для ФОП 1-ї групи виглядає нелогічним і суперечливим у війну», — заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.
До речі ФОПи 1-ї групи звільнені від обов’язку застосовувати РРО/ПРРО.
«Підтримка мікробізнесу зараз — це підтримка економічного фронту. Не варто створювати бар'єри там, де їх ніколи не було. Переконаний, до кінця війни рішення про доцільність встановлення платіжного терміналу підприємці можуть прийняти самостійно», — додав Гетманцев.
