З 2026 року усі ФОПи 1-ї групи повинні будуть приймати оплату карткою

З 1 січня 2026 року в Україні набуде чинності вимога Кабінету Міністрів (постанова КМУ № 894 від 29.07.2022), згідно з якою навіть найдрібніші підприємці, включаючи ФОП 1-ї групи, будуть зобов'язані забезпечити своїм клієнтам можливість безготівкової оплати.

Ця вимога поширюється на торговців, незалежно від місця провадження діяльності, зокрема у населених пунктах із чисельністю менше ніж 5 000 осіб, а також у мегаполісах.

На кого поширюється вимога

Обов’язок приймати безготівкові платежі через платіжні термінали чи інші засоби поширюється на такі категорії:

Фізичні особи-підприємці — платники єдиного податку 1-ї групи.

Торговці, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів (автомати з продажу кави, снеків тощо).

Торговці, які здійснюють виїзну (виносну) торгівлю (на ринках, ярмарках, продаж з пересувних засобів, розвізна торгівля).

Торговці, які здійснюють продаж власноручно вирощеної або відгодованої продукції (фермери, пасічники).

Важливо: Якщо ФОП не здійснює офлайн-продажі та всі розрахунки відбуваються виключно дистанційно (через інтернет, банківський переказ), встановлювати POS-термінал не потрібно.

Що вважається «можливістю безготівкової оплати»

Не обов'язково встановлювати саме класичний POS-термінал. Клієнт повинен мати реальну опцію оплатити карткою або телефоном. Підійде будь-який із таких інструментів:

POS-термінал (класичний еквайринг із банком).

Термінал у смартфоні (Tap to Phone) для прийому карток та NFC-пристроїв.

QR-стійка (платіж за QR з підтвердженням банком).

Переказ на рахунок ФОП через банківську оплату.

Збереження пільг щодо РРО

Згідно з Податковим кодексом, для ФОП 1-ї групи, які встановлять платіжний термінал, пільга щодо незастосування РРО / ПРРО залишається чинною. Таким чином, запроваджується обов’язок мати термінал, але не обов'язок фіскалізації для цієї групи.

Винятки

Тимчасові винятки з вимоги стосуються підприємців, які провадять діяльність на територіях:

районів проведення воєнних (бойових) дій;

тимчасової окупації або оточення (блокування);

або якщо після припинення таких дій / деокупації минуло менше трьох місяців.

Відповідальність та штрафи

За ігнорування цієї вимоги передбачений штраф від 8 500 грн. Податкова служба анонсує посилення контролю за виконанням норми.

Мета нововведення

Уряд пояснює нововведення необхідністю:

Зменшення обігу готівки та «тіньових» розрахунків.

Забезпечення прозорості фінансових операцій та обліку виторгу.

Створення зручності для покупців, для яких оплата карткою або телефоном стала звичним інструментом.

Звернення про відтермінування до кінця війни

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звернувся до Кабінету Міністрів України відтермінувати запровадження платіжних терміналів для ФОП 1-ої групи до завершення війни. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Давайте чесно: ФОП 1-ї групи — це не про схеми ухилення і не про „дроблення бізнесу“. Це дрібні підприємці з мінімальними оборотами, визначеним місцем або дозволеним видом діяльності без найма працівників», — написав він.

За словами Гетманцева, на фоні війни та економічної нестабільності саме ці люди працюють «на виживання». І додаткові витрати на обладнання та обслуговування терміналів — це зайве навантаження, яке не дасть жодного ефекту для детінізації.

«Тому обов’язковість терміналів й штраф від 8,5 до 17 тис грн для ФОП 1-ї групи виглядає нелогічним і суперечливим у війну», — заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

До речі ФОПи 1-ї групи звільнені від обов’язку застосовувати РРО/ПРРО.

«Підтримка мікробізнесу зараз — це підтримка економічного фронту. Не варто створювати бар'єри там, де їх ніколи не було. Переконаний, до кінця війни рішення про доцільність встановлення платіжного терміналу підприємці можуть прийняти самостійно», — додав Гетманцев.