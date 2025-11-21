Найбагатші країни світу масово скорочують фінансову допомогу бідним державам

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
21 листопада 2025, 12:15

Найбагатші країни світу масово скорочують фінансову допомогу бідним державам

Провідні економіки світу кардинально змінюють свої пріоритети, згортаючи участь у програмах глобального розвитку. Замість підтримки бідних країн, кошти все частіше перенаправляються на оборонні бюджети та військові потреби. Про це свідчать результати дослідження, опубліковані агентством Reuters.

Провідні економіки світу кардинально змінюють свої пріоритети, згортаючи участь у програмах глобального розвитку.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Рейтинг відповідальності: лідери та аутсайдери

Дослідження, проведене вашингтонським аналітичним центром Center for Global Development (CGD), виявило тривожну тенденцію серед двох десятків найбагатших держав. Багато з них суттєво урізають бюджети на допомогу та зменшують грошові вливання через багатосторонні кредитні організації.

У рамках дослідження було складено «Індекс прихильності до розвитку» (Commitment to Development Index), який оцінює 38 найбільших економік за понад 100 показниками. Експерти аналізували вплив політики держав на бідніші країни у таких сферах, як фінанси, інвестиції, міграція, торгівля, екологія, охорона здоров'я та безпека.

  • Лідери: Перші місця утримують країни Північної Європи — Швеція, Німеччина, Норвегія та Фінляндія.
  • Велика Британія: Країна піднялася на 5-те місце, але цей успіх, ймовірно, тимчасовий. Рейтинг базувався на даних, зібраних до оголошення урядом скорочення допомоги на 40%. Очікується, що в наступних звітах позиції Британії погіршаться.
  • США: Сполучені Штати впали на дві сходинки, посівши 28-ме місце.

Фактор Трампа та ліквідація USAID

Поточне 28-ме місце США ще не відображає повної картини, оскільки рейтинг не враховує мільярдні скорочення допомоги, оголошені після вступу Дональда Трампа на посаду президента. Раніше цього року Трамп не лише урізав бюджет на зовнішню допомогу, а й закрив Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Тенденція очевидна: фінансування допомоги та розвитку скорочується багатьма розвиненими економіками на користь витрат на оборону.

Саміт G20 без президента США

Публікація звіту збіглася з підготовкою до саміту лідерів «Великої двадцятки» (G20), який цими вихідними прийматиме Південна Африка. Саме там головування в групі має перейти до Сполучених Штатів. Однак Дональд Трамп не відвідає перший саміт G20, що проходить на африканському континенті.

Чому це важливо

  • Мілітаризація економіки: Те, що розвинені країни масово забирають гроші з програм розвитку (освіта, медицина, інфраструктура в бідних країнах) і перекладають їх у «оборонку», свідчить про підготовку до глобальної нестабільності. Світ стає небезпечнішим, і уряди роблять ставку на зброю, а не на дипломатію «м'якої сили».
  • Ризики для залежних економік: Для країн, які значною мірою покладаються на зовнішню фінансову допомогу (включаючи Україну), це тривожний сигнал. Конкуренція за донорські кошти ставатиме жорсткішою, оскільки загальний «пиріг» допомоги зменшується.
  • Зростання торгових бар'єрів: Експортувати товари на ринки багатих країн стане складніше, що гальмуватиме зростання світової економіки.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 17 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами