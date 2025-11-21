Найбагатші країни світу масово скорочують фінансову допомогу бідним державам

Провідні економіки світу кардинально змінюють свої пріоритети, згортаючи участь у програмах глобального розвитку. Замість підтримки бідних країн, кошти все частіше перенаправляються на оборонні бюджети та військові потреби. Про це свідчать результати дослідження, опубліковані агентством Reuters.

Рейтинг відповідальності: лідери та аутсайдери

Дослідження, проведене вашингтонським аналітичним центром Center for Global Development (CGD), виявило тривожну тенденцію серед двох десятків найбагатших держав. Багато з них суттєво урізають бюджети на допомогу та зменшують грошові вливання через багатосторонні кредитні організації.

У рамках дослідження було складено «Індекс прихильності до розвитку» (Commitment to Development Index), який оцінює 38 найбільших економік за понад 100 показниками. Експерти аналізували вплив політики держав на бідніші країни у таких сферах, як фінанси, інвестиції, міграція, торгівля, екологія, охорона здоров'я та безпека.

Лідери: Перші місця утримують країни Північної Європи — Швеція, Німеччина, Норвегія та Фінляндія.

Велика Британія: Країна піднялася на 5-те місце, але цей успіх, ймовірно, тимчасовий. Рейтинг базувався на даних, зібраних до оголошення урядом скорочення допомоги на 40%. Очікується, що в наступних звітах позиції Британії погіршаться.

США: Сполучені Штати впали на дві сходинки, посівши 28-ме місце.

Фактор Трампа та ліквідація USAID

Поточне 28-ме місце США ще не відображає повної картини, оскільки рейтинг не враховує мільярдні скорочення допомоги, оголошені після вступу Дональда Трампа на посаду президента. Раніше цього року Трамп не лише урізав бюджет на зовнішню допомогу, а й закрив Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Тенденція очевидна: фінансування допомоги та розвитку скорочується багатьма розвиненими економіками на користь витрат на оборону.

Саміт G20 без президента США

Публікація звіту збіглася з підготовкою до саміту лідерів «Великої двадцятки» (G20), який цими вихідними прийматиме Південна Африка. Саме там головування в групі має перейти до Сполучених Штатів. Однак Дональд Трамп не відвідає перший саміт G20, що проходить на африканському континенті.

