ChatGPT відкрив функцію групових чатів для всіх користувачів

Компанія OpenAI оголосила про масштабне оновлення свого чат-бота: відтепер функція групових чатів стала доступною для всіх зареєстрованих користувачів. Якщо раніше штучний інтелект сприймався виключно як персональний асистент, то тепер він трансформується у повноцінного учасника командних обговорень. Після тижневого тестування в окремих регіонах, інструмент розгорнуто глобально. Про це повідомляє компанія OpenAI.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як це працює

Основна ідея оновлення — змінити парадигму використання ШІ. ChatGPT стає простором, де колеги, друзі або члени родини можуть спільно працювати над проєктами. Штучний інтелект у цьому процесі виконує роль модератора та аналітика: він допомагає узагальнювати ідеї, шукати інформацію в інтернеті, порівнювати варіанти та навіть вирішувати суперечки.

Ключові можливості групових чатів:

Кількість учасників: В одній бесіді можуть брати участь до 20 осіб.

Сценарії використання: Від планування спільних подорожей та написання документів до проведення досліджень та брейнштормінгу.

Функціонал: У чаті можна обмінюватися файлами, зображеннями, генерувати візуальний контент та використовувати голосове введення.

Технологічна база та «розумна» поведінка

В основі нової функції лежить модель GPT-5.1 Auto. Розробники наділили асистента певною автономністю: ChatGPT тепер сам аналізує контекст розмови та вирішує, коли саме його втручання буде доречним, не чекаючи прямого запиту. Більше того, бот став більш «людяним» — він може реагувати на повідомлення за допомогою емодзі та посилатися на фотографії профілів учасників.

Для початку спілкування достатньо натиснути значок «Люди» в інтерфейсі та надіслати посилання або додати учасників вручну. Кожному користувачеві пропонується створити міні-анкету з іменем та фото. Групові чати винесені в окремий розділ на бічній панелі застосунку.

Приватність та ліміти

OpenAI наголошує на збереженні конфіденційності. Персональні налаштування кожного користувача та його індивідуальна «пам'ять» (те, що бот запам’ятав про вас в особистих листуваннях) не передаються у загальний чат.

Цікава деталь архітектури: якщо ви додаєте нову людину до вже існуючого активного чату, система створює нову гілку розмови. Стара версія листування залишається незмінною, що дозволяє зберегти історію без плутанини.

Щодо обмежень на кількість запитів до нейромережі, то вони застосовуються індивідуально. Ліміти швидкості відповідей залежать від тарифного плану конкретного користувача, якому в даний момент відповідає ШІ.

Пряма конкуренція з Slack та Microsoft Teams

Запуск групових чатів свідчить про те, що OpenAI більше не задовольняється роллю постачальника технологій (API) для інших компаній, а виходить на ринок корпоративних комунікацій як самостійний гравець.

Раніше, щоб використовувати ChatGPT у команді, бізнесу доводилося інтегрувати його в сторонні месенджери, такі як Slack, Microsoft Teams або Discord. Тепер OpenAI пропонує власне середовище, де посередники не потрібні. Це стратегічний крок у бік створення екосистеми «соціального ШІ». Якщо раніше користувачі приходили в ChatGPT заради відповідей, тепер вони приходитимуть туди заради взаємодії один з одним за підтримки ШІ.