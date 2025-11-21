Multi від Мінфін
21 листопада 2025, 10:55

Рекордні 119 мільярдів: українські банки нарощують прибутки завдяки кредитуванню, але готуються до нових податків

Банківський сектор України демонструє стійкість та продовжує генерувати значні прибутки, попри економічні виклики. За підсумками перших дев'яти місяців 2025 року платоспроможні банки отримали 119,4 млрд грн чистого прибутку. Це на 1,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року, хоча в розрізі кварталів динаміка дещо сповільнилася — у III кварталі прибуток знизився на 0,3% порівняно з попереднім. Про це повідомляє Національний банк України.

Банківський сектор України демонструє стійкість та продовжує генерувати значні прибутки, попри економічні виклики.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Кредитний ренесанс: на чому заробляють банки

Головним драйвером прибутковості стало пожвавлення кредитування. Банки поступово змінюють структуру своїх активів: замість простого зберігання коштів у ліквідних інструментах, вони активніше видають позики бізнесу та населенню.

Оскільки відсоткові ставки за кредитами вищі за дохідність інших активів, це дозволило суттєво наростити заробітки. Частка доходів, отриманих саме від кредитування, у загальній структурі процентних доходів зросла до 48%.

Також фінустанови збільшили заробіток на вкладеннях у державні цінні папери (ОВДП). Водночас витрати банків на залучення коштів (депозити) залишалися стабільними. Завдяки цьому розширився спред (різниця) між доходами та витратами:

  • Чиста процентна маржа зросла до 7,8%.
  • Чистий процентний дохід збільшився на 16,6% рік до року.

Комісії та ефективність

Окрім відсотків, банки заробляють на обслуговуванні операцій клієнтів. Чистий комісійний дохід (плата за перекази, обслуговування карток тощо) у III кварталі зріс на 8,1% у річному вимірі.

Попри зростання доходів, витрати на ведення бізнесу також підросли порівняно з минулим роком. Через це показник операційної ефективності (CIR — співвідношення витрат до доходів) трохи погіршився. Однак він все одно залишається на дуже комфортному рівні — 40%, що спостерігається вже четвертий рік поспіль. Це означає, що на кожну зароблену гривню банк витрачає лише 40 копійок на своє утримання.

Відрахування в резерви під можливі збитки залишаються помірними, що свідчить про те, що банки не очікують масових неплатежів за кредитами.

Виклик майбутнього: податки

Регулятор зазначає, що накопичений прибуток дозволяє банкам нарощувати капітал і відповідати вимогам стійкості. Більшість установ успішно пройшли цьогорічну оцінку НБУ, хоча окремим банкам доведеться виконати програми докапіталізації.

Проте на горизонті з'явився серйозний фінансовий ризик — можливе запровадження 50% податку на прибуток банків у 2026 році. Рада з фінансової стабільності вже погодила перелік ризиків, пов'язаних із таким кроком.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
