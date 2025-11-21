Multi від Мінфін
21 листопада 2025, 9:00

Як не «спалити» весь бюджет на Black Friday: фінансові лайфхаки від CreditKasa

Чорна п’ятниця — час, коли знижки «змушують» купувати навіть те, що не планували. І хоча це чудова можливість придбати техніку, подарунки чи оновити гардероб, саме в ці дні легко вийти за межі бюджету. Тому команда CreditKasa підготувала практичні поради, які допоможуть зберегти баланс між вигодою та здоровим глуздом.

Чорна п’ятниця — час, коли знижки «змушують» купувати навіть те, що не планували.

Щоб не витратити зайве під час розпродажів, достатньо кількох простих правил:

1. Плануйте покупки. Перед стартом знижок сформуйте список необхідного, визначте максимальний бюджет і додайте невеликий резерв. Це допоможе уникнути хаотичних рішень.

2. Перевіряйте знижки. Історія цін за тиждень до акції, порівняння кількох магазинів і здоровий скепсис легко покажуть, де «-60%» справжні, а де — лише маркетинговий хід.

3. Стримуйте імпульси. Дайте собі 30 хвилин подумати, перш ніж тиснути «Купити». Якщо річ справді потрібна, але зараз не вистачає коштів — онлайн-кредит на creditkasa.ua може стати зручним рішенням.

А ще важливий анонс: цього четверга, напередодні Чорної п’ятниці, ми обов’язково порадуємо вас промокодом на знижку. Не пропустіть!

4. Не витрачайте резерв. Фінансова подушка, кошти на комунальні та щоденні витрати — недоторканні навіть у сезон акцій. Виділіть окремий бюджет саме на покупки.

5. Ставте пріоритети. Оберіть кілька найважливіших товарів, решту купуйте лише якщо бюджет дозволяє. Так збережете порядок і не піддастеся емоціям.

Підсумок:

Отож, чорна п’ятниця — чудовий момент для вигідних покупок, але тільки якщо підходити до неї з холодною головою. Використовуючи ці поради від CreditKasa, ви зможете:

  • уникнути імпульсивних витрат,
  • зберегти контроль над бюджетом,
  • отримати максимум вигоди від знижок.

А якщо купівля не входила в плани, але стала реальною необхідністю — сервіс на creditkasa.ua доступний 24/7.

Уже цього четверга подаруємо вам спеціальний промокод до Чорної п’ятниці — будьте напоготові!

Бажаємо вигідних покупок і фінансової стабільності!

Джерело: CreditKasa
