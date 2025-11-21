Як не «спалити» весь бюджет на Black Friday: фінансові лайфхаки від CreditKasa

Чорна п’ятниця — час, коли знижки «змушують» купувати навіть те, що не планували. І хоча це чудова можливість придбати техніку, подарунки чи оновити гардероб, саме в ці дні легко вийти за межі бюджету. Тому команда CreditKasa підготувала практичні поради, які допоможуть зберегти баланс між вигодою та здоровим глуздом.

Щоб не витратити зайве під час розпродажів, достатньо кількох простих правил:

1. Плануйте покупки. Перед стартом знижок сформуйте список необхідного, визначте максимальний бюджет і додайте невеликий резерв. Це допоможе уникнути хаотичних рішень.

2. Перевіряйте знижки. Історія цін за тиждень до акції, порівняння кількох магазинів і здоровий скепсис легко покажуть, де «-60%» справжні, а де — лише маркетинговий хід.

4. Не витрачайте резерв. Фінансова подушка, кошти на комунальні та щоденні витрати — недоторканні навіть у сезон акцій. Виділіть окремий бюджет саме на покупки.

5. Ставте пріоритети. Оберіть кілька найважливіших товарів, решту купуйте лише якщо бюджет дозволяє. Так збережете порядок і не піддастеся емоціям.

Підсумок:

Отож, чорна п’ятниця — чудовий момент для вигідних покупок, але тільки якщо підходити до неї з холодною головою. Використовуючи ці поради від CreditKasa, ви зможете:

уникнути імпульсивних витрат,

зберегти контроль над бюджетом,

отримати максимум вигоди від знижок.

Бажаємо вигідних покупок і фінансової стабільності!