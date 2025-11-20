Українці з початку року здійснили майже 2,4 млрд кредитових і дебетових переказів — НБУ

Національний банк України оприлюднив статистику платіжного ринку за три квартали 2025 року. Дані показують, що послуги кредитового трансферу та прямого дебету залишаються дуже популярними. За дев’ять місяців користувачі ініціювали майже 2,4 млрд таких платіжних операцій — як усередині країни, так і транскордонних.

Загальні дані

Послуги кредитового трансферу та прямого дебету надавали усі 60 банків та дві небанківські фінансові установи.

Із застосуванням кредитового трансферу було здійснено:

у межах України — 2 360,0 млн операцій на суму 34 517,84 млрд грн;

в Україну — 7,79 млн на суму $51,10 млрд в еквіваленті;

з України — 1,81 млн на суму $63,33 млрд в еквіваленті.

Із застосуванням прямого дебету здійснено 1,8 млн платіжних операцій на суму 10,63 млрд грн.

Операції в межах України

Найбільше кредитових переказів у межах України виконано з рахунків фізичних осіб: 1 915,4 млн, або 81,16% від загальної кількості відповідних платіжних операцій.

А за сумою — з рахунків суб'єктів господарювання: 32 062,40 млрд грн, або 92,89% від загальної суми.

Транскордонні операції

В Україну з-за кордону на користь фізичних осіб надійшло 74,68% від загальної кількості платіжних операцій, здійснених із застосуванням кредитового трансферу, а за сумою лідирує бізнес (94,91% від загальної суми платіжних операцій)

Кошти надходили переважно з країн ЄС (46,32%), Швейцарії (20,67%), США (11,52%).

З України найбільше кредитових переказів здійснив бізнес (за зовнішньоекономічними контрактами): 0,89 млн на суму $62,91 млрд в еквіваленті (49,39% та 99,34% від загальної кількості та суми таких платіжних операцій відповідно).

Понад половину від усіх коштів було відправлено до країн ЄС (58,60%).