Nvidia опублікувала звіт: крах ШІ-бульбашки відкладається

Найдорожча компанія у світі Nvidia відзвітувала про квартальний прибуток. Результати виявилися значно кращими за прогнози, що вкотре підштовхнуло ШІ-сектор і фондовий ринок. Однак, як пише Wall Street Journal, багато експертів все ще з побоюванням дивляться на технологічні компанії. «Мінфін» публікує переклад статті.

Як Nvidia впливає на ринки

Nvidia в середу відзвітувала про рекордні продажі і дала сильний прогноз, що допомогло заспокоїти нервозність з приводу бульбашки в сфері штучного інтелекту (ШІ), яка відчувалася на ринках в останній тиждень. Продажі в кварталі, що закінчився в жовтні, досягли рекордних $57 млрд, що на 62% більше, ніж у тому ж кварталі минулого року, і перевищує консенсус-прогнози аналітиків, опитаних FactSet. Компанія підвищила свій прогноз на поточний квартал, очікуючи, що продажі досягнуть $65 млрд за рахунок стійкого зростання попиту на чіпи для ШІ дата-центрів.

Акції найдорожчої публічної компанії в світі виросли на 6,5% на постмаркеті в середу.

«Ми увійшли в сприятливий для ШІ цикл», — сказав генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг. «ШІ проникає всюди, робить все і відразу».

Результати середи дозволять інвесторам зітхнути з полегшенням. У міру розвитку ШІ-буму кожен квартальний звіт Nvidia став сприйматися як свого роду фінансовий Супербоул. Компанія вважається барометром як для здоров'я технологічної індустрії, так і для ринку в цілому. Однак у цьому кварталі ставки здавалися вищими. Рідко звіт про прибутки однієї компанії зустрічали з таким нервовим передчуттям.

Квартальний чистий прибуток склав $31,9 млрд, що на 65% вище, ніж роком раніше. Продажі лінійки графічних процесорів Nvidia Blackwell — її найпотужніших на даний момент чіпів — «зашкалювали», сказав Хуанг. Виручка від сегмента дата-центрів Nvidia встановила рекорд в $51,2 млрд, перевищивши очікування аналітиків в $49 млрд.

Потенціал для зростання виручки в майбутньому може бути обмежений після того, як адміністрація Трампа оголосила раніше цього місяця, що не розглядає можливість дозволити продаж версії чіпа Blackwell в Китаї — швидкозростаючому ринку ШІ, який представляє собою потенційні продажі на десятки мільярдів доларів.

Половина довгострокових можливостей компанії буде походити від переходу клієнтів на прискорені обчислення і генеративний ШІ, заявила фінансовий директор Nvidia Колетт Кресс на зустрічі з інвесторами. Хоча значні замовлення на платформу Nvidia Hopper так і не матеріалізувалися в цьому кварталі через геополітичні проблеми з Китаєм, компанія як і раніше прихильна до взаємодії з урядами, додала вона.

Також стало відомо, що Міністерство торгівлі США схвалило продаж до 70000 передових чіпів штучного інтелекту двом компаніям з Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії, що вважається великою перемогою для близькосхідних країн у їх прагненні надолужити згаяне в гонці-ШІ. Ці схвалення скасовують попереднє рішення, прийняте раніше цього року, коли деякі чиновники адміністрації відхилили ідею експорту безпосередньо в державні компанії з міркувань безпеки.

Умови угоди дозволять американським фірмам продати до 35 000 серверів Nvidia GB300 або їх еквівалентів кожній з компаній: G42, державній ШІ-компанії з Абу-Дабі, і Humain, саудівському урядовому венчурному підприємству в сфері ШІ, повідомили урядові чиновники. Конкурент Nvidia, компанія Advanced Micro Devices, також має угоду на мільярди доларів про співпрацю з Humain.

Ризики бульбашки

В останні тижні інвестори розпродавали акції великих технологічних компаній, побоюючись, що ті витрачають занадто багато грошей на дата-центри, чіпи та іншу інфраструктуру в гонці за створення і експлуатацію найпотужніших у світі моделей ШІ, практично не сподіваючись окупити свої інвестиції в найближчій перспективі.

Тиск посилюється через недавню хвилю угод у сфері ШІ, структурованих з використанням механізмів, які критики назвали «круговим» фінансуванням. У широкому сенсі це ситуація, коли постачальники, такі як Nvidia, роблять великі капіталовкладення в бізнес клієнтів, які купують їхню продукцію. Всього кілька місяців тому інвестори з ентузіазмом ставилися до таких угод, роздуваючи акції різних компаній, пов'язаних зі ШІ, але цього тижня одну з таких угод — між Nvidia, Microsoft і Anthropic — зустріли з настороженістю.

Цього тижня 45% керуючих глобальними фондами, опитаних Bank of America, заявили, що бульбашка на фондовому ринку в сегменті ШІ є одним з найбільших ризиків для ринку.

Низка «ведмежих» кроків з боку відомих інвесторів також струсонула технологічні ринки. Минулого тижня SoftBank Group Масаесі Сона продала всю свою частку в Nvidia за $5,8 млрд, щоб направити ці гроші на інші інвестиції в ШІ, в той час як хедж-фонд, керований впливовим мільярдером і венчурним капіталістом Пітером Тілем, продав всю свою частку в Nvidia за $100 млн у третьому кварталі.

Раніше цього місяця Майкл Бьюррі, який, як відомо, передбачив крах бульбашки субстандартних іпотечних цінних паперів і став героєм книги Майкла Льюїса «Гра на пониження. Таємні пружини фінансової катастрофи», розкрив у звіті для регулятора, що робив ставку проти акцій як Nvidia, так і аналітичної оборонної фірми Palantir, яка активно використовує ШІ.

«В останні кілька тижнів в ландшафті ШІ з'явилися наростаючі тріщини», — сказав Метт Стакі, головний портфельний менеджер з акцій в Northwestern Mutual Wealth Management Company, акціонері Nvidia. «Nvidia є бенефіціаром величезних витрат на ШІ, і ринкові сили все сильніше тиснуть на ці витрати».

Ціна акцій Nvidia більш ніж подвоїлася в період з початку квітня до кінця жовтня, піднявшись з рівня близько 90 доларів до більш ніж 200 доларів за акцію, але в останні кілька тижнів втратила в ціні на тлі зростаючих побоювань щодо бульбашки. З початку року акції зросли приблизно на 30%.