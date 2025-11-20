Національний банк України встановив на 21 листопада 2025 року офіційний курс гривні на рівні 42,1549 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс долара на 6 копійок.
20 листопада 2025, 17:05
НБУ оновив курс: долар подорожчав на 6 копійок
1 долар США — 42,15 грн (42,09 грн станом на 20 листопада);
1 євро — 48,51 грн (48,73 грн станом на 20 листопада).
