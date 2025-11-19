Національний банк України встановив на 20 листопада 2025 року офіційний курс гривні на рівні 42,0948 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ не змінив курс долара.
19 листопада 2025, 16:30
Курс валют на четвер: НБУ зміцнив гривню у парі з євро
Офіційні курси
1 долар США — 42,09 грн (42,09 грн станом на 19 листопада);
1 євро — 48,73 грн (48,79 грн станом на 19 листопада).
Джерело: Мінфін
