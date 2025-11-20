«єЧерга» для вантажівок: в Україні запроваджують нові правила перетину кордону

Міністерство розвитку громад та територій України оголосило про початок поетапного впровадження оновлених правил використання системи «єЧерга» для вантажних транспортних засобів. Нові норми, затверджені Наказом № 1028 від 20 червня 2025 року, набудуть чинності 24 листопада.

Основна мета змін

Головна мета оновлень — підвищити прогнозованість часу перетину кордону та зменшити штучні затримки. Проблема полягає в тому, що значна кількість перевізників реєструється у черзі «про всяк випадок», не маючи реального наміру виїжджати.

Наприклад, лише за жовтень у системі було зафіксовано понад 25 тисяч скасувань, причому більшість користувачів, які скасували запис, згодом реєструвалися знову.

Ключові нововведення

Оновлені правила створюють механізми дисципліни та відповідальності для забезпечення стабільності черги:

Ліміт на продовження черги: Відтепер для однієї вантажівки дозволяється лише одне продовження часу черги протягом 60 днів. Перевізник, як і раніше, може обрати інтервал продовження: 4, 6, 8 або 10 годин.

Відповідальність за порушення: Впроваджується 14-денна заборона на створення нової черги для вантажівок, щодо яких фіксуються систематичні порушення.

Про які порушення йдеться

Обмеження на 14 днів накладатиметься за такі порушення:

Скасування черги користувачем двічі поспіль у статусі «на в'їзд до пункту пропуску».

Неприбуття вантажівки до пункту пропуску двічі поспіль.

Скасування черги двічі поспіль протягом 30 днів.

Зазначається, що ці інструменти дозволять забезпечити стабільність черги та рівні умови як для українських, так і для іноземних перевізників.