«єЧерга» для вантажівок: в Україні запроваджують нові правила перетину кордону

Міністерство розвитку громад та територій України оголосило про початок поетапного впровадження оновлених правил використання системи «єЧерга» для вантажних транспортних засобів. Нові норми, затверджені Наказом № 1028 від 20 червня 2025 року, набудуть чинності 24 листопада.
Основна мета змін
Головна мета оновлень — підвищити прогнозованість часу перетину кордону та зменшити штучні затримки. Проблема полягає в тому, що значна кількість перевізників реєструється у черзі «про всяк випадок», не маючи реального наміру виїжджати.
Наприклад, лише за жовтень у системі було зафіксовано понад 25 тисяч скасувань, причому більшість користувачів, які скасували запис, згодом реєструвалися знову.
Ключові нововведення
Оновлені правила створюють механізми дисципліни та відповідальності для забезпечення стабільності черги:
- Ліміт на продовження черги: Відтепер для однієї вантажівки дозволяється лише одне продовження часу черги протягом 60 днів. Перевізник, як і раніше, може обрати інтервал продовження: 4, 6, 8 або 10 годин.
- Відповідальність за порушення: Впроваджується 14-денна заборона на створення нової черги для вантажівок, щодо яких фіксуються систематичні порушення.
Про які порушення йдеться
Обмеження на 14 днів накладатиметься за такі порушення:
- Скасування черги користувачем двічі поспіль у статусі «на в'їзд до пункту пропуску».
- Неприбуття вантажівки до пункту пропуску двічі поспіль.
- Скасування черги двічі поспіль протягом 30 днів.
Зазначається, що ці інструменти дозволять забезпечити стабільність черги та рівні умови як для українських, так і для іноземних перевізників.
