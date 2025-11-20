Multi від Мінфін
20 листопада 2025, 15:35

xAI Ілона Маска планує залучити $15 млрд інвестицій за оцінки $230 млрд

Компанія xAI, заснована Ілоном Маском, веде переговори про залучення нового раунду фінансування у розмірі $15 млрд. Очікується, що внаслідок цього оцінка компанії може сягнути $230 млрд, що більш ніж удвічі перевищує попередню оцінку в $113 млрд, зафіксовану після придбання соцмережі X у березні. Про цепише Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

Компанія xAI, заснована Ілоном Маском, веде переговори про залучення нового раунду фінансування у розмірі $15 млрд.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Розширення інфраструктури та нові інвестиції

Зростання витрат xAI пов’язане із активною розбудовою інфраструктури для навчання моделей штучного інтелекту та розвитку власного чат-бота Grok, який позиціонується як альтернатива ChatGPT. Щоб забезпечити ці потреби, компанія розпочала будівництво масштабного дата-центру Colossus у Мемфісі, який має стати стратегічною частиною обчислювальної бази xAI.

У червні 2025 року xAI вже залучила $5 млрд акціонерного капіталу та ще $5 млрд позикових коштів для реалізації цього проєкту. За даними джерел, у минулому раунді SpaceX інвестувала у xAI близько $2 млрд.

Стратегія розвитку та кадрові зміни

На тлі стрімкої конкуренції з OpenAI компанія Маска впроваджує інтенсивну стратегію розвитку Grok. Водночас xAI стикається з кадровими втратами — компанію залишили кілька топ-менеджерів, серед яких Лінда Яккаріно (колишня CEO X), а також частина фінансових директорів X і xAI.

«Голова ради директорів Tesla Робін Денхолм заявила, що сумнівається в логічності таких інвестицій. Вона наголосила на відсутності необхідної комплексної перевірки та пообіцяла прислухатися до думки акціонерів».

Ілон Маск неодноразово висловлював ідею залучення до проєкту xAI компанії Tesla, однак серед акціонерів автовиробника ця ініціатива викликала дискусії. Робін Денхолм, голова ради директорів Tesla, підкреслила, що подібні інвестиції повинні бути ретельно вивчені та схвалені усіма сторонами.

Відомо також, що у 2025 році корпорація Nvidia планує інвестувати до $2 млрд у розвиток стартапу xAI, що ще більше підкреслює значення компанії на ринку штучного інтелекту.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
