Фінансові підсумки роботи ARX та ARX Life за 10 місяців 2025 року

За 10 місяців 2025 року обсяг зібраних страхових премій ARX та ARX Life сягнув понад 5 млрд грн — це на 33 % більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Автоцивілка (ОСЦПВ)

Найпотужніший драйвер зростання -обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ). За 10 місяців 2025 року ARX зібрала 756,8 млн грн премій, що на 163 % перевищує показник минулого року. Завдяки простому онлайн-оформленню через MyARX, якості сервісу як у КАСКО та опції «Автоконсьєрж» поліс ОСЦПВ — вибір водіїв по всій країні.

Страхування майна

Другий за обсягом напрям - майнове страхування, включно з покриттям воєнних ризиків. За 10 місяців 2025 року премії зросли на 89 % й досягли 749,2 млн грн. Продукти ARX покривають приватні будинки, капітальні споруди, комунікації, оздоблення та обладнання. Поліс захищає від наслідків ракетних ударів, атак дронів, уламків боєприпасів та роботи ППО.

КАСКО

Добровільне автострахування КАСКО принесло ARX 2,3 млрд грн (+18 %). Серед ключових пропозицій - продукт «Залізний купол», що гарантує відшкодування навіть у разі повної загибелі авто через воєнні ризики. Доступні п’ять програм, поліси можна оформити дистанційно за допомогою відеоогляду в додатку MyARX.

Медичне страхування (ДМС)

Премії з ДМС становлять 458, 8 млн грн (+12 %). Програми покривають консультації, діагностику та стаціонарне лікування, а також телемедичні послуги.

За 10 місяців 2025 року виплати ARX та ARX Life склали більш ніж 1,7 млрд грн

(+19 %).

За січень-жовтень 2025 року компанії ARX та ARX Life перерахували до державного бюджету 404 111 730 грн, що на майже 15 % більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Водночас, із початку повномасштабного вторгнення ми вже передали до бюджету майже 1,6 млрд грн.

Також з 24 лютого 2022 роки на підтримку Збройних Сил України ми передали 102 млн грн.

«Для нас страхування — це не просто послуга, а важливий інструмент підтримки наших клієнтів у найскладніші моменти їхнього життя. Зростання попиту на ОСЦПВ та захист майна від воєнних ризиків свідчить про те, що сучасне страхування є дієвим механізмом фінансової безпеки"﻿, - зазначив Андрій Перетяжко, Голова правління ARX.

ARX понад 30 років працює на українському ринку і щодня виплачує клієнтам понад 8 млн грн страхових відшкодувань, що є підтвердженням її фінансової стійкості та відповідальності перед клієнтами.