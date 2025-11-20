Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще два кейси. Про це повідомляє пресслужба комісії.
20 листопада 2025, 14:37
Нацкомісія включила до списку сумнівних інвестиційних проєктів ще два кейси
Хто потрапив до списку
- «AI Forex Trader»
- «Cryptology Key».
Наразі список містить 456 проєкти.
Повний список проєктів наведений на офіційній вебсторінці НКЦПФР у розділі «Захист прав інвесторів».
Джерело: Мінфін
