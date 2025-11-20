Жовтневий автопарк: де українці купували найбільше нових легковиків

У минулому місяці найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Харківська та Одеська області. Ці регіональні ринки забезпечили 60% жовтневих продажів нових легковиків, повідомляє Укравтопром.