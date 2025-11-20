У минулому місяці найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Харківська та Одеська області. Ці регіональні ринки забезпечили 60% жовтневих продажів нових легковиків, повідомляє Укравтопром.
20 листопада 2025, 14:13
Жовтневий автопарк: де українці купували найбільше нових легковиків
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Скільки та де купували авто
- За місяць у столиці придбали — 2419 авто.
- На Київщині було зареєстровано — 761 од.
- Реєстрацію Дніпропетровщини отримали 613 авто.
- На Харківщині — 463 од.
- В Одеській обл. — 426 од
Бестселери місяця
- Бестселером місяця на ринку нових авто столиці став кросовер TOYOTA RAV-4.
- На Київщині та Дніпропетровщині частіше купували VOLKSWAGEN ID.UNYX.
- Найбільшим попитом у мешканців Харківської та Одеської обл. користувався BYD Song Plus.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі