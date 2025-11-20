Запуск токена засновника Base та новий біометричний криптогаманець: що нового

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Засновник Base Джессі Поллак анонсував запуск власного токена jesse

Засновник блокчейн-мережі Base, Джессі Поллак, оголосив про майбутній запуск свого персонального токена під назвою jesse. Реліз заплановано на 20 листопада 2025 року о 19:00 і відбудеться безпосередньо у застосунку Base App.

Цей крок, імовірно, є частиною ширшої стратегії Поллака щодо розвитку так званої «економіки творців» (creator economy) у мережі Base. Він прагне надати творцям контенту та їхнім шанувальникам повний набір інструментів, включаючи можливості для монетизації.

Поллак також закликав користувачів до особливої обережності, попереджаючи про високий ризик фішингу, пов'язаного із запуском токена.

Наразі деталі щодо призначення та цінності токена jesse залишаються невідомими.

Tether інвестує в Ledn, виходячи на ринок кредитів під заставу біткоїна

Компанія Tether, яка є емітентом найбільшого стейблкоїна USDT, здійснила стратегічну інвестицію в Ledn — провідну світову платформу, що спеціалізується на споживчих кредитах, забезпечених біткоїном.

Основна мета цього партнерства — розбудова фінансової інфраструктури, яка дозволить користувачам отримувати кредити без потреби продавати свої цифрові активи.

Ledn надає позики, забезпечені криптоактивами, використовуючи власні захищені системи для кастодіального зберігання, управління ризиками та ліквідації. Це забезпечує захист активів клієнтів протягом усього терміну кредитування.

Сектор криптозабезпеченого кредитування демонструє стрімке зростання: за прогнозами Data Intelo, він збільшиться з $7,8 млрд у 2024 році до понад $60 млрд до 2033 року.

З моменту свого запуску Ledn видала кредитів на понад $2,8 млрд. Рекордним став 2025 рік, протягом якого компанія видала позик на суму, що перевищує $1 млрд.

Лише у третьому кварталі 2025 року обсяг виданих кредитів сягнув $392 млн, що майже відповідає сукупному обсягу за весь 2024 рік. Річний періодичний дохід (ARR) Ledn перевищив $100 млн, що підтверджує значне зростання попиту на кредити під заставу біткоїна.

Співзасновник і CEO Ledn Адам Рідс наголосив, що очікується майже трикратне зростання кредитного портфеля компанії порівняно з 2024 роком, що є «підтвердженням рішення піти ва-банк на біткоїн».

Стартап G-Knot представив біометричний криптогаманець зі сканером вен

Проєкт G-Knot анонсував випуск однойменного апаратного криптогаманця. Ключова інновація пристрою полягає в заміні традиційного введення пароля на сканування вен пальця для біометричної автентифікації.

Гаманець G-Knot виконаний у формі невеликої шайби, оснащеної сенсорним екраном. Для сканування вен передбачений спеціальний відсік, що відкривається.

Пристрій підтримує більшість основних криптовалют, включаючи Bitcoin, ETH, SOL, BNB та XRP.

Ключові деталі безпеки:

Автентифікація: ґрунтується на доказах з нульовим розголошенням.

Локальне шифрування: біометричні дані ніколи не покидають пристрій і шифруються локально.

Розблокування гаманця займає менше секунди. Користувач може зареєструвати до восьми відбитків з трьома графічними ключами для кожного.

Команда G-Knot стверджує, що апаратний рушій на основі штучного інтелекту під назвою P2N2 забезпечує швидке розпізнавання та адаптується в режимі реального часу до потенційних загроз.

Розробники підкреслюють високий рівень захисту.

«Лише справжній палець із кров’ю може розблокувати ваш гаманець, забезпечуючи надійний захист від підміни та несанкціонованого доступу, а також підвищену безпеку порівняно з відбитками або розпізнаванням облич. Механізм досягає точності понад 99% і адаптується до будь-якого положення пальця», — заявили вони.

G-Knot уже випустив першу партію з 10 000 пристроїв, які доступні для придбання за ціною $299.

Як бонус за замовлення, власники гаманців отримають 2500 нативних токенів GNOT, а також пріоритетний доступ до майбутніх аірдропів проєкту.

Bitwise прогнозує запуск понад 100 нових криптовалютних ETF

Метью Хоуган, головний інвестиційний директор компанії Bitwise, заявив, що криптовалютний ринок стоїть на порозі значної хвилі запусків нових біржових продуктів (ETP). Він вважає, що регуляторні зміни та активність у США відкриють шлях для масштабного розширення пропозиції інвестиційних криптопродуктів. Про це повідомляє CNBC.

Хоуган прогнозує запуск понад 100 нових криптовалютних продуктів. На його думку, більшість із них складатимуть фонди, орієнтовані на один конкретний актив.

Попри очікуване домінування моноактивних продуктів, експерт вважає, що основний акцент ринку зміститься на індексні рішення. Такі ETF надають інвесторам експозицію одразу до цілого кошика цифрових активів, що, на думку Хоугана, робить їх набагато привабливішими для ширшого кола учасників ринку.

Хоуган вважає, що індексні ETF можуть стати головною інвестиційною історією наступного року, оскільки ринок готується до нового етапу зростання.

Директор Bitwise підкреслює, що індексні фонди ідеально підходять для новачків у криптосфері та тих, хто хоче додати невелику частку цифрових активів до своїх довгострокових портфелів.