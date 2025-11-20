Multi від Мінфін
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Валюта
Депозити
Кредити
Банки
Страхування
Інвестиції
Криптовалюта
Індекси
20 листопада 2025, 9:12

Кожна третя тонна кави потрапляє до України контрабандним шляхом — Гетманцев

У схемах незаконного продажу кави за готівку задіяні як традиційні ринки, так і великі роздрібні мережі, що використовують схему дроблення бізнесу на ФОПів. Через це державний бюджет щороку втрачає понад 1 мільярд гривень. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

У схемах незаконного продажу кави за готівку задіяні як традиційні ринки, так і великі роздрібні мережі, що використовують схему дроблення бізнесу на ФОПів.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Контрабанда кави

За його словами, проблеми виникають вже на етапі митного оформлення: щороку кожна третя тонна кави потрапляє в Україну контрабандним шляхом — її завозять або під виглядом цикорію, або повністю без декларування.

Основними лідерами за обсягами розмитнення (що часто є прикриттям для схем) залишаються Київська та Львівська митниці.

Гетманцев зазначає, що галузь демонструє значні проблеми з податковою дисципліною. За перші дев'ять місяців 2025 року:

  • Рівень сплати ПДВ, хоч і зріс до 1,45% (на 0,28 в.п. порівняно з 2024 роком), все ще нижчий на 0,46 в.п. від показників 2023 року.
  • Податок на прибуток впав до 0,85% (це на 0,09 в.п. менше, ніж у 2024 році).

Найбільш очевидним свідченням тінізації галузі є рівень оплати праці:

  • Середня зарплата по галузі становить лише 12,9 тис. грн, тоді як ринкова зарплата, за даними work.ua, сягає 22,0 тис. грн. Загалом, 89% платників сплачують зарплати нижче ринкової.
  • У понад 18% підприємств середня заробітна плата є нижчою за мінімальну, що прямо вказує на використання схем ухилення від оподаткування.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 2

Коментарі - 2

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
20 листопада 2025, 9:20
#
Гуся на мило, як і всю банду!
+
0
malfar
malfar
20 листопада 2025, 9:50
#
Щіпача на мило, бо гусь вже общіпаний
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
