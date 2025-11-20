У схемах незаконного продажу кави за готівку задіяні як традиційні ринки, так і великі роздрібні мережі, що використовують схему дроблення бізнесу на ФОПів. Через це державний бюджет щороку втрачає понад 1 мільярд гривень. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
20 листопада 2025, 9:12
Кожна третя тонна кави потрапляє до України контрабандним шляхом — Гетманцев
Контрабанда кави
За його словами, проблеми виникають вже на етапі митного оформлення: щороку кожна третя тонна кави потрапляє в Україну контрабандним шляхом — її завозять або під виглядом цикорію, або повністю без декларування.
Основними лідерами за обсягами розмитнення (що часто є прикриттям для схем) залишаються Київська та Львівська митниці.
Гетманцев зазначає, що галузь демонструє значні проблеми з податковою дисципліною. За перші дев'ять місяців 2025 року:
- Рівень сплати ПДВ, хоч і зріс до 1,45% (на 0,28 в.п. порівняно з 2024 роком), все ще нижчий на 0,46 в.п. від показників 2023 року.
- Податок на прибуток впав до 0,85% (це на 0,09 в.п. менше, ніж у 2024 році).
Найбільш очевидним свідченням тінізації галузі є рівень оплати праці:
- Середня зарплата по галузі становить лише 12,9 тис. грн, тоді як ринкова зарплата, за даними work.ua, сягає 22,0 тис. грн. Загалом, 89% платників сплачують зарплати нижче ринкової.
- У понад 18% підприємств середня заробітна плата є нижчою за мінімальну, що прямо вказує на використання схем ухилення від оподаткування.
Джерело: Мінфін
