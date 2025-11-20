Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка встановлює розроблені Міністерством цифрової трансформації нові та зрозумілі правила для операторів лотерей. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
20 листопада 2025, 8:00
Кабмін перезапускає ринок державних лотерей
Що передбачають нові правила
За словами очільниці уряду, упродовж більш ніж десятиліття ця сфера працювала в «сірій» зоні: без контролю, прозорої звітності та сплати ліцензійних платежів.
Це призводило до значних втрат для бюджету й створювало можливості для зловживань.
Нові правила передбачають:
- відкриті конкурси для отримання ліцензій;
- щорічні ліцензійні платежі — понад 67 млн грн від трьох операторів;
- електронну систему обліку, що дозволить державі відстежувати продажі та виплати виграшів у режимі реального часу;
- унікальні QR-коди для кожного білета та термінала, щоб забезпечити захист від підробок і підтвердити легальність обладнання.
«Це рішення повертає лотерейний ринок у правове поле й створює передумови для реального контролю за його роботою», — зауважила Свириденко.
Наступний крок — оновлення Закону «Про державні лотереї». Він потребує серйозного вдосконалення, щоб припинити монополію, закрити прогалини в регулюванні та відкрити ринок для міжнародних компаній і інвестицій.
