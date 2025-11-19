7 причин чому в найближчі два роки нас чекає глобальна криза

Поєднання ряду економічних, політичних та фінансових факторів створює підгрунтя для нової глобальної кризи. В чому її причини та як вона може розгортатися, розповів директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін.

Сім критичних факторів одночасно досягають переломних точок, створюючи 60−70% ймовірність фінансової кризи протягом наступних 12−24 місяців.

1. Тарифний шок історичного масштабу (спровокований США)

Ефективна тарифна ставка США: 17,9% — найвища з 1934 року (базовий рівень 2024: 2,4%)

Втрати американських домогосподарств: $1200−1800 щорічно (це розрахунки американських аналітиків)

Прогнозована втрата робочих місць в США: 490000−715000

JP Morgan оцінює ймовірність рецесії у 60%, МВФ знизив прогноз зростання США до 1,8% (з 2,7%)

2. Масштабний вихід з доларових активів (вже йде кілька років)

Китай скоротив володіння американських трежеріс на 44,5% — до $730,7 млрд (найнижчий рівень з грудня 2008)

Липневий розпродаж Китаю: $25,7 млрд — найбільше місячне скорочення за два роки

Японія втратила $140 млрд за 3,5 роки (володіння впали до $1,15 трлн)

Іноземні володіння трежеріс: лише 30% публічного боргу США (проти піку 50−55% у 2008)

Частка долара в резервах: 57,8% станом на Q4 2024 — найнижча з 1994 року, падіння на 7,3 п.п. за 10 років

3. Золота лихоманка як індикатор недовіри

Центробанки купили 3220 тонн за 2022−2024 — подвоєння середнього показника 2010−2021 (473 т/рік)

77% центробанків планують збільшити володіння золотом протягом 12 місяців

Ціна золота: історичний максимум $4381 за тройську унцію у жовтні 2025 (зростання 55−59% за рік)

Прогнози на 2026: $5000−5300 (JP Morgan, Bank of America)

Вперше з 1996 року центробанки тримають більше золота, ніж трежеріс

4. БРІКС+ будує альтернативну фінсистему

10 повноправних членів контролюють 37−41% світового ВВП (ПКС) та 45% населення

CIPS обробила $24,47 трлн у 2024 (+42,6% р/р), 1629 учасників у 121 країні

У квітні 2024 CIPS вперше перевищив SWIFT за місячним обсягом

mBridge: розрахунок за 7−8 секунд (проти 3−5 днів SWIFT), зниження витрат на 75%

99%+ торгівлі росія-Китай ($245 млрд) у юанях/рублях, 90% торгівлі росії в БРІКС у національних валютах

5. Геоекономічна фрагментація прискорюється

Торгівля між блоками зростала на 4% повільніше, ніж усередині блоків (з 2022)

>50% зовнішньої торгівлі Китаю з країнами «Поясу і Шляху» вперше у 2024

Китай контролює 60−92% критичних мінералів: рідкісноземельні (85−92% переробки), літій (67% переробки), кобальт (95% рафінованих хімікатів), графіт (79% видобутку, США — 0%)

~600+ китайських суб'єктів під санкціями напівпровідників

6. Системний ризик конвергенції факторів

Сценарій «Тарифи + Вихід з трежеріс + Колапс долара»: 30−40% ймовірність протягом 12−24 місяців

Американський борг >$37 трлн (>120% ВВП), річні дефіцити $2,5 трлн

Потреби рефінансування 2025−2026: >$9 трлн

7. Зростаючі геополітичні ризики

Тайвань: 30−40% ймовірність конфлікту 2025−2030, потенційні втрати $10 трлн (10% світового ВВП)

Іран: 40% ймовірність морської конфронтації, закриття Ормуза = $150−200/барель нафти

росія: 30−40% ризик ескалації до тактичної ядерної зброї

Сценарії 12-місячного горизонту (листопад 2025 — листопад 2026):

Базовий «Помірна рецесія» (60−70%): втрата ВВП -0,5% до -1,5% глобально, золото $4500−5200 за тройську унцію

Стресовий «Фінансова криза» (25−30%): втрата ВВП -2% до -4%, золото $5500−6500, екстрене QE $500 млрд — $1 трлн

Катастрофічний «Системний колапс» (5−10%): втрата ВВП -4% до -8%, золото $7000−10000, долар падає на 20−25%

Тож наступні 12−24 місяці визначать, чи відбудеться трансформація глобального фінансового порядку керовано або через катастрофічну дестабілізацію.

Поточна політична траєкторія США робить кризовий сценарій все більш імовірним з кожним кварталом.

Важливо додати що, цей сценарій добре знають лідери світу, тому Китай вкрай мотивований не зупиняти війну в Україні. А Штатам ця зупинка вкрай необхідна. Як і залучення Китаю у нову війну, але це вже інша розмова.