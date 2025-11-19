7 причин чому в найближчі два роки нас чекає глобальна криза

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 листопада 2025, 19:01

7 причин чому в найближчі два роки нас чекає глобальна криза

Поєднання ряду економічних, політичних та фінансових факторів створює підгрунтя для нової глобальної кризи. В чому її причини та як вона може розгортатися, розповів директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін.

Поєднання ряду економічних, політичних та фінансових факторів створює підгрунтя для нової глобальної кризи.

Сім критичних факторів одночасно досягають переломних точок, створюючи 60−70% ймовірність фінансової кризи протягом наступних 12−24 місяців.

1. Тарифний шок історичного масштабу (спровокований США)

  • Ефективна тарифна ставка США: 17,9% — найвища з 1934 року (базовий рівень 2024: 2,4%)
  • Втрати американських домогосподарств: $1200−1800 щорічно (це розрахунки американських аналітиків)
  • Прогнозована втрата робочих місць в США: 490000−715000
  • JP Morgan оцінює ймовірність рецесії у 60%, МВФ знизив прогноз зростання США до 1,8% (з 2,7%)

2. Масштабний вихід з доларових активів (вже йде кілька років)

  • Китай скоротив володіння американських трежеріс на 44,5% — до $730,7 млрд (найнижчий рівень з грудня 2008)
  • Липневий розпродаж Китаю: $25,7 млрд — найбільше місячне скорочення за два роки
  • Японія втратила $140 млрд за 3,5 роки (володіння впали до $1,15 трлн)
  • Іноземні володіння трежеріс: лише 30% публічного боргу США (проти піку 50−55% у 2008)
  • Частка долара в резервах: 57,8% станом на Q4 2024 — найнижча з 1994 року, падіння на 7,3 п.п. за 10 років

3. Золота лихоманка як індикатор недовіри

  • Центробанки купили 3220 тонн за 2022−2024 — подвоєння середнього показника 2010−2021 (473 т/рік)
  • 77% центробанків планують збільшити володіння золотом протягом 12 місяців
  • Ціна золота: історичний максимум $4381 за тройську унцію у жовтні 2025 (зростання 55−59% за рік)
  • Прогнози на 2026: $5000−5300 (JP Morgan, Bank of America)
  • Вперше з 1996 року центробанки тримають більше золота, ніж трежеріс

4. БРІКС+ будує альтернативну фінсистему

  • 10 повноправних членів контролюють 37−41% світового ВВП (ПКС) та 45% населення
  • CIPS обробила $24,47 трлн у 2024 (+42,6% р/р), 1629 учасників у 121 країні
  • У квітні 2024 CIPS вперше перевищив SWIFT за місячним обсягом
  • mBridge: розрахунок за 7−8 секунд (проти 3−5 днів SWIFT), зниження витрат на 75%
  • 99%+ торгівлі росія-Китай ($245 млрд) у юанях/рублях, 90% торгівлі росії в БРІКС у національних валютах

5. Геоекономічна фрагментація прискорюється

  • Торгівля між блоками зростала на 4% повільніше, ніж усередині блоків (з 2022)
  • >50% зовнішньої торгівлі Китаю з країнами «Поясу і Шляху» вперше у 2024
  • Китай контролює 60−92% критичних мінералів: рідкісноземельні (85−92% переробки), літій (67% переробки), кобальт (95% рафінованих хімікатів), графіт (79% видобутку, США — 0%)
  • ~600+ китайських суб'єктів під санкціями напівпровідників

6. Системний ризик конвергенції факторів

  • Сценарій «Тарифи + Вихід з трежеріс + Колапс долара»: 30−40% ймовірність протягом 12−24 місяців
  • Американський борг >$37 трлн (>120% ВВП), річні дефіцити $2,5 трлн
  • Потреби рефінансування 2025−2026: >$9 трлн

7. Зростаючі геополітичні ризики

  • Тайвань: 30−40% ймовірність конфлікту 2025−2030, потенційні втрати $10 трлн (10% світового ВВП)
  • Іран: 40% ймовірність морської конфронтації, закриття Ормуза = $150−200/барель нафти
  • росія: 30−40% ризик ескалації до тактичної ядерної зброї

Сценарії 12-місячного горизонту (листопад 2025 — листопад 2026):

  • Базовий «Помірна рецесія» (60−70%): втрата ВВП -0,5% до -1,5% глобально, золото $4500−5200 за тройську унцію
  • Стресовий «Фінансова криза» (25−30%): втрата ВВП -2% до -4%, золото $5500−6500, екстрене QE $500 млрд — $1 трлн
  • Катастрофічний «Системний колапс» (5−10%): втрата ВВП -4% до -8%, золото $7000−10000, долар падає на 20−25%

Тож наступні 12−24 місяці визначать, чи відбудеться трансформація глобального фінансового порядку керовано або через катастрофічну дестабілізацію.

Поточна політична траєкторія США робить кризовий сценарій все більш імовірним з кожним кварталом.

Важливо додати що, цей сценарій добре знають лідери світу, тому Китай вкрай мотивований не зупиняти війну в Україні. А Штатам ця зупинка вкрай необхідна. Як і залучення Китаю у нову війну, але це вже інша розмова.

Автор:
Амелін Анатолій
Cпівзасновник і директор економічних програм Амелін Анатолій
Ukrainian Institute for the Future
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає edikkh и 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами