Усі пункти пропуску на кордоні з Польщею та Угорщиною підключені до нової європейської системи контролю

Україна продовжує інтегрувати свої прикордонні пункти пропуску до єдиної європейської системи контролю (EES). Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив на брифінгу в Укрінформі, що станом на сьогодні до нової системи вже підключені всі пункти пропуску на кордоні з Польщею та з Угорщиною.

Він додав, що триває робота над підключенням решти пунктів на кордонах зі Словаччиною та Румунією, які незабаром також будуть інтегровані.

Без ускладнень на кордоні

Демченко вкотре наголосив, що впровадження EES, яке передбачає збір біометричних даних (відбитки пальців, зображення обличчя), не вплинуло на інтенсивність пасажиропотоку.

Попри побоювання в суспільстві, що ці процедури спричинять черги та ускладнять рух, цього не сталося. Демченко уточнив, що невеликі затримки спостерігалися лише в перші дні у пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ», але наразі інтенсивний рух забезпечено і там.