Євро подешевшало на українському міжбанку на 12 копійок у середу, 19 листопада. Долар другий день завершує торги на однаковій позначці. Про це свідчать дані «Мінфіну».
19 листопада 2025, 17:38
Євро подешевшало на міжбанку, долар «завмер»: курс валют на вечір середи
|
Відкриття 19 листопада
|
Закриття 19 листопада
|
Зміни
|
42,08/42,11
|
42,08/42,11
|
0/0
|
48,76/48,77
|
48,64/48,65
|
12/12
Офіційний курс: долар — 42,09 грн, євро — 48,74 грн.
Середній курс у банках: 41,85−42,30 грн/долар, 48,50−49,12 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 42,13−42,19, євро — 48,90−49,06 грн.
Джерело: Мінфін
