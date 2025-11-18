Національний банк України встановив на 19 листопада 2025 року офіційний курс гривні на рівні 42,0924 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс долара на 3 копійки.
18 листопада 2025, 16:05
Курс НБУ на середу: долар подорожчав на 3 копійки
Офіційні курси
1 долар США — 42,09 грн (42,06 грн станом на 18 листопада);
1 євро — 48,79 грн (48,78 грн станом на 18 листопада).
Джерело: Мінфін
