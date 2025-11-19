Світовий борг сягнув $111 трильйонів: Україна у двадцятці країн з найбільшим борговим навантаженням

Глобальний державний борг досяг критичної позначки у 111 трильйонів доларів у 2025 році, що становить 94,7% від обсягу всієї світової економіки (ВВП). Кількість країн, які живуть «у борг», зростає, а обслуговування цих зобов'язань стає дедалі дорожчим, поглинаючи кошти, які могли б піти на соціальні потреби. Про це повідомляє Visual Capitalist із посиланням на звіт МВФ.

Клуб боржників: хто винен найбільше

Ситуація з борговим навантаженням у світі настільки загострилася, що 23 країни наразі мають борг, який перевищує розмір їхньої економіки (понад 100% ВВП). Серед них є дві держави, які винні вдвічі більше, ніж здатні заробити за рік.

Лідером антирейтингу залишається Японія з показником 230% боргу до ВВП. Хоча це незначне зниження порівняно з квітневим прогнозом (235%), ситуація залишається складною. Новий прем'єр-міністр країни планує відродити політику, що передбачає м'яку монетарну політику та мільярдні субсидії. Це навряд чи зменшить боргову гору, хоча японський фондовий ринок вже відреагував на ці плани історичними рекордами.

На другому місці знаходиться охоплений війною Судан (222%), а замикає трійку лідерів Сінгапур (176%).

Ситуація на Заході та в Україні

У Європі найскладніша ситуація у Греції (147% ВВП), що майже вдвічі перевищує середній показник по регіону. За нею йде Італія (137%), хоча їй вдалося дещо зменшити навантаження порівняно з піковими значеннями 2020 року.

Сполучені Штати посідають 11-те місце у світі. Борг США становить 125% від ВВП, і прогнози невтішні: поточний федеральний бюджет щороку додає до загальної суми боргу (яка вже сягнула $38 трлн) ще по $1,8 трлн дефіциту.

Україна у цьому списку посідає 16-те місце. Співвідношення державного боргу до ВВП країни сягнуло 109%. Це ставить Україну поруч із такими розвиненими економіками, як Канада (114%) та Бельгія (108%), але природа цього боргу різна — у нашому випадку ключовим фактором стала війна.

Ціна життя в кредит

Зростання співвідношення боргу до ВВП має прямі наслідки для якості життя громадян. Обслуговування кредитів стає дорожчим через високі відсоткові ставки. Вражаючий факт: понад 3,4 мільярда людей живуть у країнах, де уряди витрачають на виплату відсотків за боргами більше грошей, ніж на освіту чи охорону здоров'я.