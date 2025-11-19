Multi від Мінфін
19 листопада 2025, 18:07

TikTok винагороджуватиме користувачів за обмеження скролінгу стрічки

TikTok розгортає низку нових функцій для покращення цифрового добробуту та психічного здоров'я користувачів. Серед них — журнал афірмацій та генератор фонових звуків. Соціальна мережа також запроваджує систему бейджів, щоб заохочувати користувачів контролювати свій час, проведений у застосунку. Про це повідомляє TechCrunch.

TikTok винагороджуватиме користувачів за обмеження скролінгу стрічки
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Компанія оновила сторінку управління екранним часом, додавши такі інструменти:

  • Журнал афірмацій: Містить понад 120 позитивних підказок, які допоможуть користувачам визначити намір на день.
  • Генератор звуків: Дозволяє вмикати заспокійливі звуки, як-от дощ чи океанські хвилі.
  • Модуль дихальних вправ.

Бейджі як заохочення

TikTok вперше запроваджує цифрові бейджі для нагородження тих користувачів, які дотримуються встановлених лімітів використання платформи, зокрема підлітків. Такий підхід був обраний після аналізу академічної літератури, який показав, що надмірно обмежувальні інструменти можуть мати негативний вплив на підлітків.

Щоб заробити бейдж, користувачі мають виконати низку «місій»:

  • Місія сну: Уникати використання застосунку в нічний час.
  • Встановлення ліміту: Використовувати програму лише в межах встановленого добового ліміту.
  • Використання нових інструментів для медитації та перегляд щотижневого звіту про екранний час.

Читайте також: Китай схвалив угоду щодо TikTok, у США очікують завершення за кілька місяців

TikTok також залучає до цієї сторінки контент від кріейторів, які обговорюють обмеження екранного часу та налаштування батьківського контролю.

Компанія зауважила, що такий заохочувальний підхід, на відміну від суворих обмежень, позитивно сприймається підлітками. За результатами тестування, журнал афірмацій став найпопулярнішим інструментом серед нових функцій.

TikTok заявив, що відображатиме посилання на ці інструменти, коли хтось користуватиметься додатком вночі або коли досягне свого щоденного ліміту часу, проведеного перед екраном.

У липні компанія запустила нові інструменти батьківського контролю, надаючи батькам можливість блокувати певні облікові записи та отримувати сповіщення, коли підлітки завантажують публічне відео чи історію. За останній місяць технологічні компанії, включаючи Meta, YouTube, OpenAI та Discord, додали нові інструменти безпеки з метою підвищення безпеки підлітків.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
