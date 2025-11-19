Відомості з паперової трудової книжки до 1 січня 2004 р. мають бути оцифровані: як це зробити, перебуваючи за кордоном

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 листопада 2025, 17:10

Відомості з паперової трудової книжки до 1 січня 2004 р. мають бути оцифровані: як це зробити, перебуваючи за кордоном

Відомості до 1 січня 2004 року з паперової трудової книжки, яка була основним документом про трудову діяльність людини, можуть бути оцифровані та зберігати інформацію про всі періоди трудової діяльності людини в інформаційній системі Пенсійного фонду України.

Відомості до 1 січня 2004 року з паперової трудової книжки, яка була основним документом про трудову діяльність людини, можуть бути оцифровані та зберігати інформацію про всі періоди трудової діяльності людини в інформаційній системі Пенсійного фонду України.► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЯк обчислюється страховий стажСтраховий стаж обчислюється за даними системи персоніфікованого обліку, а за періоди до її впровадження — за даними, включеними на підставі документів до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, зокрема за оцифрованими документами, які містять дані про періоди трудової діяльності.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Як обчислюється страховий стаж

Страховий стаж обчислюється за даними системи персоніфікованого обліку, а за періоди до її впровадження — за даними, включеними на підставі документів до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, зокрема за оцифрованими документами, які містять дані про періоди трудової діяльності.

Як оцифрувати

Подати трудову книжку працівника на оцифрування можна онлайн, зокрема перебуваючи за кордоном. Для цього потрібно відсканувати всі сторінки трудової книжки, на яких було внесено записи.

Сканкопії повинні відповідати таким вимогам:

  • виготовлені в кольоровому форматі з оригіналів документів;
  • мати чіткі зображення повних сторінок та складу тексту, його реквізитів — назва, серія та номер, дата видачі, печатки, підписи, прізвище, ім'я та по батькові власника;
  • збережені у форматах JPG або PDF;
  • розмір кожного файлу не має перевищувати 1 МБ;
  • рекомендована якість сканування — 300 dpi (щоб забезпечити високу деталізацію).

Як подати документи онлайн

  • На вебпорталі Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua) авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або Дія.Підпису та натисніть кнопку «Увійти».
  • У розділі «Комунікації з ПФУ» оберіть вкладку «Відомості про трудові відносини».
  • Заповніть загальну інформацію про особу (якщо вона не підтягнулась автоматично) та надайте згоду на передачу та обробку персональних даних.
  • Прикріпіть скановані копії усіх заповнених сторінок трудової книжки у хронологічному порядку та натисніть кнопку «Підписати та відправити в ПФУ».
  • З результатами опрацювання відправленої заяви можна ознайомитись у розділі «Мої звернення»
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами