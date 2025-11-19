Відомості до 1 січня 2004 року з паперової трудової книжки, яка була основним документом про трудову діяльність людини, можуть бути оцифровані та зберігати інформацію про всі періоди трудової діяльності людини в інформаційній системі Пенсійного фонду України.
19 листопада 2025, 17:10
Відомості з паперової трудової книжки до 1 січня 2004 р. мають бути оцифровані: як це зробити, перебуваючи за кордоном
Як обчислюється страховий стаж
Страховий стаж обчислюється за даними системи персоніфікованого обліку, а за періоди до її впровадження — за даними, включеними на підставі документів до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, зокрема за оцифрованими документами, які містять дані про періоди трудової діяльності.
Як оцифрувати
Подати трудову книжку працівника на оцифрування можна онлайн, зокрема перебуваючи за кордоном. Для цього потрібно відсканувати всі сторінки трудової книжки, на яких було внесено записи.
Сканкопії повинні відповідати таким вимогам:
- виготовлені в кольоровому форматі з оригіналів документів;
- мати чіткі зображення повних сторінок та складу тексту, його реквізитів — назва, серія та номер, дата видачі, печатки, підписи, прізвище, ім'я та по батькові власника;
- збережені у форматах JPG або PDF;
- розмір кожного файлу не має перевищувати 1 МБ;
- рекомендована якість сканування — 300 dpi (щоб забезпечити високу деталізацію).
Як подати документи онлайн
- На вебпорталі Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua) авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або Дія.Підпису та натисніть кнопку «Увійти».
- У розділі «Комунікації з ПФУ» оберіть вкладку «Відомості про трудові відносини».
- Заповніть загальну інформацію про особу (якщо вона не підтягнулась автоматично) та надайте згоду на передачу та обробку персональних даних.
- Прикріпіть скановані копії усіх заповнених сторінок трудової книжки у хронологічному порядку та натисніть кнопку «Підписати та відправити в ПФУ».
- З результатами опрацювання відправленої заяви можна ознайомитись у розділі «Мої звернення»
Джерело: Мінфін
