Відомості з паперової трудової книжки до 1 січня 2004 р. мають бути оцифровані: як це зробити, перебуваючи за кордоном

Відомості до 1 січня 2004 року з паперової трудової книжки, яка була основним документом про трудову діяльність людини, можуть бути оцифровані та зберігати інформацію про всі періоди трудової діяльності людини в інформаційній системі Пенсійного фонду України.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Як обчислюється страховий стаж

Страховий стаж обчислюється за даними системи персоніфікованого обліку, а за періоди до її впровадження — за даними, включеними на підставі документів до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, зокрема за оцифрованими документами, які містять дані про періоди трудової діяльності.

Як оцифрувати

Подати трудову книжку працівника на оцифрування можна онлайн, зокрема перебуваючи за кордоном. Для цього потрібно відсканувати всі сторінки трудової книжки, на яких було внесено записи.

Сканкопії повинні відповідати таким вимогам:

виготовлені в кольоровому форматі з оригіналів документів;

мати чіткі зображення повних сторінок та складу тексту, його реквізитів — назва, серія та номер, дата видачі, печатки, підписи, прізвище, ім'я та по батькові власника;

збережені у форматах JPG або PDF;

розмір кожного файлу не має перевищувати 1 МБ;

рекомендована якість сканування — 300 dpi (щоб забезпечити високу деталізацію).

Як подати документи онлайн