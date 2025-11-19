Перемога з гірким присмаком: суд відмовився розділяти Meta, визнавши її слабкість перед TikTok

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 листопада 2025, 15:48

Перемога з гірким присмаком: суд відмовився розділяти Meta, визнавши її слабкість перед TikTok

Компанія Марка Цукерберга Meta Platforms Inc. здобула вирішальну перемогу у федеральному антимонопольному суді США, уникнувши примусового продажу своїх головних активів — Instagram та WhatsApp. Однак аргументація судді стала несподіваним ударом по репутації техногіганта: суд визнав, що Meta більше не є монополістом, оскільки її ринкова частка стрімко скорочується під тиском конкурентів. Про це повідомляє Bloomberg 19 листопада.

Компанія Марка Цукерберга Meta Platforms Inc.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Чому суд став на бік Meta

Федеральний суддя Джеймс Боасберг відхилив вимоги Федеральної торгової комісії (FTC) щодо розділення компанії. Його рішення базується на тому, що в епоху штучного інтелекту та зміни цифрових звичок Meta втратила свої виняткові переваги.

Суддя зазначив, що сьогодні продукти Meta виглядають «все більш схожими на своїх конкурентів». Найпопулярніші функції Facebook та Instagram стали фактично «неможливо відрізнити від пропозицій у TikTok та YouTube». Це означає, що компанія втратила свою монопольну владу, оскільки користувачі мають широкий вибір ідентичних платформ для проведення часу онлайн.

Кінець епохи «соціального графа»

Протягом багатьох років головною зброєю Meta був так званий «соціальний граф» — мережа контактів із друзями та родиною, яка утримувала користувачів усередині екосистеми. Це створювало потужний мережевий ефект: піти з Facebook було важко, бо там були всі знайомі.

Проте суд констатував, що ця перевага зруйнована.

Списки контактів перетворилися на застарілі архіви, а пости від реальних знайомих стали менш цікавими. У результаті Meta була змушена змінити стратегію, перетворившись із соціальної мережі на платформу для розваг.

Алгоритми замість друзів

Щоб вижити в конкуренції з TikTok, Meta агресивно впроваджує так званий «непов'язаний контент» — відео та дописи від незнайомців, підібрані штучним інтелектом.

Статистика, наведена судом, вражає:

  • Американці витрачають лише 17% свого часу у Facebook на перегляд контенту від друзів.
  • В Instagram цей показник ще нижчий — усього 7%.

Решту часу займають короткі відео (Reels), рекомендовані алгоритмами. Це ставить Meta в один ряд із TikTok та YouTube, які також використовують передові рекомендаційні системи. Оскільки Meta свідомо копіювала функції конкурентів (наприклад, Stories у Snapchat та Reels у TikTok), її продукти втратили унікальність.

Фінансова міць проти ринкового впливу

Попри вердикт про «скорочення частки ринку» (яка вимірюється часом, проведеним користувачами), фінансові показники Meta залишаються потужними. За даними Bloomberg, очікується, що цього року виручка компанії складе близько 200 мільярдів доларів, що майже вчетверо більше, ніж у 2018 році.

Ринкова капіталізація Meta перевищує 1,5 трильйона доларів, що робить її восьмою найдорожчою компанією світу. Однак суддя Боасберг підкреслив: здатність заробляти гроші не обов'язково означає монопольну владу над ринком, який став надзвичайно конкурентним.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами