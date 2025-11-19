Перемога з гірким присмаком: суд відмовився розділяти Meta, визнавши її слабкість перед TikTok

Компанія Марка Цукерберга Meta Platforms Inc. здобула вирішальну перемогу у федеральному антимонопольному суді США, уникнувши примусового продажу своїх головних активів — Instagram та WhatsApp. Однак аргументація судді стала несподіваним ударом по репутації техногіганта: суд визнав, що Meta більше не є монополістом, оскільки її ринкова частка стрімко скорочується під тиском конкурентів. Про це повідомляє Bloomberg 19 листопада.

Чому суд став на бік Meta

Федеральний суддя Джеймс Боасберг відхилив вимоги Федеральної торгової комісії (FTC) щодо розділення компанії. Його рішення базується на тому, що в епоху штучного інтелекту та зміни цифрових звичок Meta втратила свої виняткові переваги.

Суддя зазначив, що сьогодні продукти Meta виглядають «все більш схожими на своїх конкурентів». Найпопулярніші функції Facebook та Instagram стали фактично «неможливо відрізнити від пропозицій у TikTok та YouTube». Це означає, що компанія втратила свою монопольну владу, оскільки користувачі мають широкий вибір ідентичних платформ для проведення часу онлайн.

Кінець епохи «соціального графа»

Протягом багатьох років головною зброєю Meta був так званий «соціальний граф» — мережа контактів із друзями та родиною, яка утримувала користувачів усередині екосистеми. Це створювало потужний мережевий ефект: піти з Facebook було важко, бо там були всі знайомі.

Проте суд констатував, що ця перевага зруйнована.

Списки контактів перетворилися на застарілі архіви, а пости від реальних знайомих стали менш цікавими. У результаті Meta була змушена змінити стратегію, перетворившись із соціальної мережі на платформу для розваг.

Алгоритми замість друзів

Щоб вижити в конкуренції з TikTok, Meta агресивно впроваджує так званий «непов'язаний контент» — відео та дописи від незнайомців, підібрані штучним інтелектом.

Статистика, наведена судом, вражає:

Американці витрачають лише 17% свого часу у Facebook на перегляд контенту від друзів.

В Instagram цей показник ще нижчий — усього 7%.

Решту часу займають короткі відео (Reels), рекомендовані алгоритмами. Це ставить Meta в один ряд із TikTok та YouTube, які також використовують передові рекомендаційні системи. Оскільки Meta свідомо копіювала функції конкурентів (наприклад, Stories у Snapchat та Reels у TikTok), її продукти втратили унікальність.

Фінансова міць проти ринкового впливу

Попри вердикт про «скорочення частки ринку» (яка вимірюється часом, проведеним користувачами), фінансові показники Meta залишаються потужними. За даними Bloomberg, очікується, що цього року виручка компанії складе близько 200 мільярдів доларів, що майже вчетверо більше, ніж у 2018 році.

Ринкова капіталізація Meta перевищує 1,5 трильйона доларів, що робить її восьмою найдорожчою компанією світу. Однак суддя Боасберг підкреслив: здатність заробляти гроші не обов'язково означає монопольну владу над ринком, який став надзвичайно конкурентним.