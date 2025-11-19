Наслідний принц Саудівської Аравії пообіцяв майже $1 трильйон інвестицій у США

Саудівська Аравія обіцяє інвестувати до $1 трильйона, що більше, ніж раніше заявлені $600 мільярдів. Про це пише Сryptopolitan.com.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Інвестиції у США

Згідно з заявами Трампа та наслідного принца, очікується, що кошти будуть направлені в інфраструктуру штучного інтелекту, енергетику, передове виробництво та Уолл-стріт.

У центрі уваги візиту — угоди у сфері штучного інтелекту та чіпів. Бін Салман відзначив «величезний попит Саудівської Аравії на обчислювальні потужності».

Потенційна угода може включати доступ до американських ланцюжків поставок графічних процесорів та хмарної інфраструктури, оскільки Ер-Ріяд прагне цифрової переваги в Перській затоці.

Читайте також: США та Саудівська Аравія підписали угоди та інвестиційні зобов'язання на $600 мільярдів

Білий дім поки що відсуває на другий план переговори про нормалізацію відносин з Ізраїлем, зосередившись натомість на укладенні американо-саудівського оборонного пакту і розвитку цивільного ядерного співробітництва, незважаючи на стурбованість Конгресу, що зберігається, щодо амбіцій Саудівської Аравії у сфері збагачення урану.

Травневі домовленості

Як писав раніше «Мінфін», у травні Сполучені Штати та Саудівська Аравія підписали низку угод та інвестиційних зобов'язань на суму $600 млрд.

У рамках цих угод США та Саудівська Аравія підписали найбільшу в історії угоду про продаж американської оборонної продукції вартістю близько 142 мільярдів доларів. При цьому Саудівська Аравія вже має активні контракти на закупівлю американського озброєння на понад $129 млрд.

Також країни підписали низку угод у сфері енергетичної безпеки, охорони здоров'я, технологій, інфраструктури та видобутку критично важливих корисних копалин.