Видатки держбюджету зросли на 19%: на оборону спрямували 63% усіх коштів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 листопада 2025, 15:03

Видатки держбюджету зросли на 19%: на оборону спрямували 63% усіх коштів

За січень-жовтень 2025 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 3,16 трлн грн, що на 507,2 млрд грн (на 19,1%) більше, ніж за аналогічний період минулого року. У тому числі у жовтні було витрачено 346,8 млрд гривень, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Видатки держбюджету зросли на 19%: на оборону спрямували 63% усіх коштів
Фото: НБУ

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Видатки загального фонду державного бюджету на безпеку і оборону за січень-жовтень 2025 року становили 2 трлн грн або 63,3% від усіх видатків загального фонду. У тому числі у жовтні було витрачено 220,6 млрд грн.

Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України від 14 листопада 2025 року.

У структурі видатків за економічною класифікацією найбільше спрямовано:

1,26 трлн грн — на оплату праці з нарахуваннями (у тому числі у жовтні - 133,1 млрд грн) або 39,9% від загального обсягу видатків, витрачених за січень-жовтень 2025 року (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 220,7 млрд грн або на 21,2%);

524,4 млрд грн — на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) (у жовтні - 49,4 млрд грн) або 16,6% від загального обсягу видатків, що на 58,4 млрд грн або на 12,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Кошти були спрямовані, зокрема, на:

  • трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;
  • соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;
  • виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

458 млрд грн — на оплату використання товарів і послуг (у жовтні - 60,7 млрд грн) або 14,5% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на:

  • підтримку Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг;
  • перерахування Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

384,4 млрд грн — на субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам, організаціям (у жовтні - 37,3 млрд грн) або 12,1% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на:

  • придбання товарів для задоволення потреб Збройних Сил України;
  • забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва;
  • забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру;

279,9 млрд грн — на обслуговування державного боргу (у жовтні - 33,6 млрд грн) або 8,8% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 36,3 млрд грн або на 14,9%);

156,3 млрд грн — на трансферти місцевим бюджетам (у жовтні - 16,9 млрд грн) або 4,9% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 9,3 млрд грн, або на 6,3%).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами