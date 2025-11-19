Видатки держбюджету зросли на 19%: на оборону спрямували 63% усіх коштів

За січень-жовтень 2025 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 3,16 трлн грн, що на 507,2 млрд грн (на 19,1%) більше, ніж за аналогічний період минулого року. У тому числі у жовтні було витрачено 346,8 млрд гривень, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Видатки загального фонду державного бюджету на безпеку і оборону за січень-жовтень 2025 року становили 2 трлн грн або 63,3% від усіх видатків загального фонду. У тому числі у жовтні було витрачено 220,6 млрд грн.

Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України від 14 листопада 2025 року.

У структурі видатків за економічною класифікацією найбільше спрямовано:

1,26 трлн грн — на оплату праці з нарахуваннями (у тому числі у жовтні - 133,1 млрд грн) або 39,9% від загального обсягу видатків, витрачених за січень-жовтень 2025 року (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 220,7 млрд грн або на 21,2%);

524,4 млрд грн — на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) (у жовтні - 49,4 млрд грн) або 16,6% від загального обсягу видатків, що на 58,4 млрд грн або на 12,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Кошти були спрямовані, зокрема, на:

трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;

соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;

виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

458 млрд грн — на оплату використання товарів і послуг (у жовтні - 60,7 млрд грн) або 14,5% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на:

підтримку Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг;

перерахування Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

384,4 млрд грн — на субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам, організаціям (у жовтні - 37,3 млрд грн) або 12,1% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на:

придбання товарів для задоволення потреб Збройних Сил України;

забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва;

забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру;

279,9 млрд грн — на обслуговування державного боргу (у жовтні - 33,6 млрд грн) або 8,8% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 36,3 млрд грн або на 14,9%);

156,3 млрд грн — на трансферти місцевим бюджетам (у жовтні - 16,9 млрд грн) або 4,9% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 9,3 млрд грн, або на 6,3%).