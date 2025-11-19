Впродовж минулого місяця українці придбали 3114 од. легкових авто, ввезених з Китаю. Це у 2,6 раза більше, у порівнянні з жовтнем 2024 року, повідомляє Укравтопром.
19 листопада 2025, 14:17
Авто з Китаю: що обирали українці у жовтні
Які авто обирали
З цієї кількості: нових — 2512 од. (+157%); вживаних — 602 од. (+164%) од. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі — 92%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження
- VOLKSWAGEN ID.UNYX — 441 од.;
- BYD Song Plus — 391 од.;
- BYD Leopard 3 — 261 од.;
- ZEEKR 7X — 169 од.;
- BYD Sea Lion 07 — 150 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з КНР
- ZEEKR 001 — 57 од.;
- BYD Sea Lion 07 — 45 од.;
- VOLKSWAGEN ID.UNYX — 36 од.;
- ZEEKR 7X — 33 од.;
- AUDI Q4 — 30 од.
