Ілон Маск повернувся до Вашингтона після конфлікту з Трампом

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 листопада 2025, 11:38

Ілон Маск повернувся до Вашингтона після конфлікту з Трампом

Ілон Маск знову з’явився у Білому домі, що стало знаковим сигналом потепління стосунків між найбагатшою людиною світу та президентом США Дональдом Трампом. Після кількох місяців напруженості та публічних суперечок щодо бюджетної політики, техномільярдер відвідав урочисту вечерю на честь наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда ібн Салмана. Про це повідомляє Bloomberg 19 листопада.

Ілон Маск знову з’явився у Білому домі, що стало знаковим сигналом потепління стосунків між найбагатшою людиною світу та президентом США Дональдом Трампом.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Вечеря з титанами бізнесу

Захід зібрав еліту світового бізнесу та політики. Окрім Маска, серед гостей були присутні генеральний директор Apple Тім Кук, очільник NVIDIA Дженсен Хуанг, засновник Salesforce Марк Беніофф та інвестор-мільярдер Білл Акман.

Компанію бізнес-лідерам склали зірка футболу Кріштіану Роналду, а також ключові фігури Республіканської партії — віцепрезидент Джей Ді Венс та спікер Палати представників Майк Джонсон. Така концентрація впливових осіб підкреслює важливість візиту саудівського принца, однак саме повернення Маска в орбіту Трампа привернуло найбільшу увагу оглядачів.

Від злету до падіння політичного впливу

Вплив Ілона Маска на політику США досяг свого піку на початку 2025 року. Тоді він фактично очолював напрямок скорочення державних витрат через так званий Департамент урядової ефективності (DOGE). Маск також був найбільшим фінансовим донором передвиборчої кампанії Трампа у 2024 році.

Однак у травні ситуація кардинально змінилася. Маск залишив Білий дім, після чого між ним та президентом виник публічний конфлікт. Причиною розколу став законопроєкт Трампа про зниження податків, який, на думку Маска, створював надмірне навантаження на бюджет і збільшував дефіцит.

Розчарування політикою було настільки сильним, що Маск навіть погрожував створити третю партію, щоб кинути виклик «дуополії» демократів і республіканців, заявивши, що він зробив достатньо для підтримки останніх. Втім, представники партії, зокрема віцепрезидент Венс, активно працювали над тим, щоб повернути прихильність мільярдера.

Бізнес-ризики для Tesla

Активна політична діяльність Маска мала свою ціну для його основного бізнесу. Бренд Tesla зазнав репутаційних втрат: частина споживачів почала асоціювати електромобілі компанії з правою політичною риторикою Маска. Інвестори, своєю чергою, висловлювали занепокоєння, що робота у Вашингтоні відволікає гендиректора від інновацій.

Голова ради директорів Tesla Робін Денхолм зазначила, що Маск має широку свободу дій щодо участі у виборах, але за однієї умови — він повинен виконувати цільові показники ефективності, до яких прив'язаний його компенсаційний пакет вартістю 1 трильйон доларів.

Складні стосунки Маска та Саудівської Аравії

Повернення Маска саме на вечерю з Мохаммедом ібн Салманом є цікавим фактом, враховуючи історію їхніх взаємин.

Суверенний фонд Саудівської Аравії (PIF) є одним із найбільших інвесторів у світі технологій. У минулому стосунки між Маском та PIF були напруженими. Зокрема, у 2018 році саме переговори з саудівським фондом стали підґрунтям для сумнозвісного твіту Маска про викуп акцій Tesla, що призвело до судових позовів від регуляторів США.

Крім того, Саудівська Аравія є мажоритарним власником компанії Lucid Motors — прямого конкурента Tesla на ринку люксових електромобілів. Присутність Маска на цій зустрічі може свідчити про пошук нових точок дотику або потенційних інвестиційних можливостей на тлі глобальної конкуренції.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік) и 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами