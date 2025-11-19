Ілон Маск повернувся до Вашингтона після конфлікту з Трампом

Ілон Маск знову з’явився у Білому домі, що стало знаковим сигналом потепління стосунків між найбагатшою людиною світу та президентом США Дональдом Трампом. Після кількох місяців напруженості та публічних суперечок щодо бюджетної політики, техномільярдер відвідав урочисту вечерю на честь наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда ібн Салмана. Про це повідомляє Bloomberg 19 листопада.

Вечеря з титанами бізнесу

Захід зібрав еліту світового бізнесу та політики. Окрім Маска, серед гостей були присутні генеральний директор Apple Тім Кук, очільник NVIDIA Дженсен Хуанг, засновник Salesforce Марк Беніофф та інвестор-мільярдер Білл Акман.

Компанію бізнес-лідерам склали зірка футболу Кріштіану Роналду, а також ключові фігури Республіканської партії — віцепрезидент Джей Ді Венс та спікер Палати представників Майк Джонсон. Така концентрація впливових осіб підкреслює важливість візиту саудівського принца, однак саме повернення Маска в орбіту Трампа привернуло найбільшу увагу оглядачів.

Від злету до падіння політичного впливу

Вплив Ілона Маска на політику США досяг свого піку на початку 2025 року. Тоді він фактично очолював напрямок скорочення державних витрат через так званий Департамент урядової ефективності (DOGE). Маск також був найбільшим фінансовим донором передвиборчої кампанії Трампа у 2024 році.

Однак у травні ситуація кардинально змінилася. Маск залишив Білий дім, після чого між ним та президентом виник публічний конфлікт. Причиною розколу став законопроєкт Трампа про зниження податків, який, на думку Маска, створював надмірне навантаження на бюджет і збільшував дефіцит.

Розчарування політикою було настільки сильним, що Маск навіть погрожував створити третю партію, щоб кинути виклик «дуополії» демократів і республіканців, заявивши, що він зробив достатньо для підтримки останніх. Втім, представники партії, зокрема віцепрезидент Венс, активно працювали над тим, щоб повернути прихильність мільярдера.

Бізнес-ризики для Tesla

Активна політична діяльність Маска мала свою ціну для його основного бізнесу. Бренд Tesla зазнав репутаційних втрат: частина споживачів почала асоціювати електромобілі компанії з правою політичною риторикою Маска. Інвестори, своєю чергою, висловлювали занепокоєння, що робота у Вашингтоні відволікає гендиректора від інновацій.

Голова ради директорів Tesla Робін Денхолм зазначила, що Маск має широку свободу дій щодо участі у виборах, але за однієї умови — він повинен виконувати цільові показники ефективності, до яких прив'язаний його компенсаційний пакет вартістю 1 трильйон доларів.

Складні стосунки Маска та Саудівської Аравії

Повернення Маска саме на вечерю з Мохаммедом ібн Салманом є цікавим фактом, враховуючи історію їхніх взаємин.

Суверенний фонд Саудівської Аравії (PIF) є одним із найбільших інвесторів у світі технологій. У минулому стосунки між Маском та PIF були напруженими. Зокрема, у 2018 році саме переговори з саудівським фондом стали підґрунтям для сумнозвісного твіту Маска про викуп акцій Tesla, що призвело до судових позовів від регуляторів США.

Крім того, Саудівська Аравія є мажоритарним власником компанії Lucid Motors — прямого конкурента Tesla на ринку люксових електромобілів. Присутність Маска на цій зустрічі може свідчити про пошук нових точок дотику або потенційних інвестиційних можливостей на тлі глобальної конкуренції.