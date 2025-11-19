Майкл Бьюррі не залишає ринок: зірка «Гри на пониження» пояснив зміни у роботі свого фонду

Відомий інвестор Майкл Бьюррі, чиє передбачення іпотечної кризи 2008 року лягло в основу книги та фільму «Гра на пониження» (The Big Short), спростував чутки про свій вихід з фінансового світу. Попри те, що його компанія Scion Asset Management може бути позбавлена офіційної реєстрації як інвестиційний радник, сам фінансист продовжує активну діяльність, але тепер у новому форматі — без управління капіталом сторонніх інвесторів. Про це повідомляє Bloomberg.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Відмова від публічності та бюрократії

Головною причиною змін у структурі компанії Бьюррі називає бажання уникнути надмірної регуляторної відповідальності та неправильного тлумачення його дій громадськістю. Раніше інвестори та аналітики ретельно вивчали обов’язкові звіти його фонду, намагаючись копіювати угоди, що часто призводило до спотворення реальної картини його стратегії.

«Я радий звільнитися від тягаря дотримання вимог і широкого непорозуміння, яке породжують мої звіти», — написав Бьюррі в електронному листі.

Він уточнив, що Scion Asset Management не закривається повністю. Компанія більше не буде зареєстрованим інвестиційним радником і припиняє керувати фондом для зовнішніх інвесторів. Натомість фірма слугуватиме інструментом для управління його власними проєктами та капіталом.

Формат «для своїх»

54-річний фінансист підкреслив, що остання ітерація його фонду від самого початку не була розрахована на масового інвестора. Бьюррі свідомо уникав помилок минулого, коли управління великим капіталом сторонніх людей у його першій фірмі, Scion Capital, створювало значний тиск.

«Цей останній етап, по суті, завжди був фондом для друзів і сім'ї, — пояснив інвестор. — Я не рекламував його і не ставився до нього так, як більшість, і я не намагався збільшити активи за рахунок залучення інвесторів, яких я ще не знав. Я не хотів проблем, які мав під час першого досвіду зі Scion Capital».

Він також додав ключову фразу для тих, хто стежить за його діяльністю:

«Я все ще керую своїми грошима і активний на ринках».

Останні ставки «Великого шорта»

Діяльність Бьюррі завжди привертала увагу через його вміння знаходити вразливі місця в економіці. Перед зміною статусу фонду останні регуляторні звіти показали, що інвестор робив ставки проти технологічних гігантів, таких як Nvidia Corp. та Palantir Technologies Inc. (гра на пониження). Водночас він купував опціони, що розраховані на зростання акцій нафтосервісної компанії Halliburton Co. та фармацевтичного гіганта Pfizer Inc.

Також Бьюррі залишається активним у соціальних мережах, де часто публікує попередження про надмірний оптимізм на ринках. Зокрема, нещодавно він звернув увагу на китайську компанію Baidu Inc., припустивши, що їхній метод розрахунку витрат на знецінення міг штучно завищити прибутки у 2024 році.

Чому це важливо

Це рішення знаменує кінець епохи «публічного Бьюррі». Для фінансового світу це важлива подія з двох причин: