У жовтні українці придбали понад 5,8 тис. вживаних легковиків ввезених із США. Це у 2,2 раза більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Про це повідомляє Укравтопром.
19 листопада 2025, 9:45
Ринок вживаних авто з США: що найчастіше завозять до України
Яким авто віддають перевагу
- Найбільша частка з цієї кількості (49%) — електромобілі.
- Бензинові авто охопили 36%.
- Гібридним авто належить — 8%.
- Дизельним — 4%.
- Авто з ГБО — 3%.
Середній вік «американців»
Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк в жовтні — 5,2 року.
Топ-5 вживаних авто, виготовлених в США
- TESLA Model Y — 900 од.;
- TESLA Model 3 — 841 од.;
- FORD Escape — 408 од.;
- NISSAN Rogue — 273 од.;
- TESLA Model S — 270 од.
