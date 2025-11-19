Multi від Мінфін
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Валюта
Депозити
Кредити
Банки
Страхування
Інвестиції
Криптовалюта
Індекси
19 листопада 2025, 9:22

Один із найбільших внесків в економіку Польщі: Скільки коштів принесли українці сусідам за 2024 рік

У 2024 році українці внесли 2,7% до ВВП Польщі, і це якраз ділова активність, залучення нашого бізнесу, наших працівників, а також — залучення поляків до роботи на український бізнес. В сумі це все генерує приблизно $30 мільярдів. Про це в інтерв'ю «Дело» заявив посол України в Польщі Василь Боднар.

У 2024 році українці внесли 2,7% до ВВП Польщі, і це якраз ділова активність, залучення нашого бізнесу, наших працівників, а також — залучення поляків до роботи на український бізнес.
Фото: посол України в Польщі Василь Боднар

Український бізнес в Польщі

За словами посла, в Польщі вибудована досить зручна система створення, функціонування ділової активності й відкриття фірм, тому український бізнес почуває себе доволі комфортно.

«Наші бізнесмени інтегровані в польські ділові зв'язки, у відповідні асоціації. Вони беруть участь у відповідній міжнародній діловій активності. Наприклад, можна згадати про одну з найбільших асоціацій — українсько-польська економічна палата (Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza), що об'єднує 450 фірм польських і 150 українських. Відповідно, є керівництво як із польського, так і українського боку», — зазначив посол.

Підтримка місцевої економіки

Український бізнес в Польщі насамперед працює на місцеву економіку. Він інтегрувався і наразі є невіддільним від польської екосистеми.

Фактично, кожен контракт, надання сервісів, встановлення партнерства — це свого роду маленький місточок між двома великими соціальними групами, українцями та поляками.

«Сподіваюсь, пізніше цей бізнес вибудується в торговельні зв`язки між двома країнами, створить додаткові умови для інвестицій. Українські бізнесмени є, так би мовити, громадськими дипломатами, які працюють над тим, щоб саме ділові відносини формували основу для майбутнього, для відбудови. Хоч ми поки що про це не говоримо, бо, на жаль, далі триває війна», — говорить Боднар.

На сьогодні за різними даними близько 79 тисяч приватних підприємств залучає як українських, так і польських громадян. Це створює абсолютну додану вартість всередині країни.

Українці — додана вартість для Польщі

Українці, безсумнівно є доданою вартістю для Польщі. Хто знається на економіці, прекрасно розуміє, що без українців не було б такого зростання ВВП у Польщі й такої її високої позиції серед країн із розвиненою економікою.

«Хочу нагадати, що минулого місяця було оголошено про те, що Польща вже перейшла за показником ВВП у трильйонний вимір, тобто стала однією з 20 найбільших економік світу. І в тому числі це велика заслуга українців, які значною мірою заповнили вакантні робочі місця, внесли додану вартість до польської економіки, і цифри лише зростають.

Якщо глянути всю статистику, яка була за час війни, то 2022 рік — 1,5% ВВП, 2023 рік — 2,3%, 2024 рік вже показує 2,7%, і за різними розрахунками у 2030 році цифра може становити навіть 3,5%.

Є статистика, яку демонструє BGK (Банк народного господарства). Вона показує, що, якщо на одного українця витрачається 1 злотий, то він повертається потім у вигляді податків і страхових внесків у вигляді 5 злотих.

Це говорить про те, що українці тут точно не на утриманні, а, навпаки, є одними із драйверів польської економіки. Це треба відкрито говорити", — підсумував посол.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+15
MaxTirpiz
MaxTirpiz
19 листопада 2025, 9:27
#
Правильно, який сенс платити податки у країні зелених мрій (сорі,міндічів)…
+
0
zephyr
zephyr
19 листопада 2025, 11:11
#
Та там пох кто будет у власти- схема надоев не меняется. Поэтому всё правильно: платить в Польше, для тех кто собрался там жить- выгоднее, чем в Украине, потому что это вклад в собственное будущее.
+
0
financialGenius
financialGenius
19 листопада 2025, 11:05
#
Польша сильно лицемерит когда рассказывает о том сколько много они отдали на помощь украинцам … они намного больше получили и умные люди это понимают , те кто туда на клубнику ездит уже 10 лет те благословят Польшу, а по факту реально помогает простым людям только Германия и Швейцария .
