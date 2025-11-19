Один із найбільших внесків в економіку Польщі: Скільки коштів принесли українці сусідам за 2024 рік

У 2024 році українці внесли 2,7% до ВВП Польщі, і це якраз ділова активність, залучення нашого бізнесу, наших працівників, а також — залучення поляків до роботи на український бізнес. В сумі це все генерує приблизно $30 мільярдів. Про це в інтерв'ю «Дело» заявив посол України в Польщі Василь Боднар.

Український бізнес в Польщі

За словами посла, в Польщі вибудована досить зручна система створення, функціонування ділової активності й відкриття фірм, тому український бізнес почуває себе доволі комфортно.

«Наші бізнесмени інтегровані в польські ділові зв'язки, у відповідні асоціації. Вони беруть участь у відповідній міжнародній діловій активності. Наприклад, можна згадати про одну з найбільших асоціацій — українсько-польська економічна палата (Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza), що об'єднує 450 фірм польських і 150 українських. Відповідно, є керівництво як із польського, так і українського боку», — зазначив посол.

Підтримка місцевої економіки

Український бізнес в Польщі насамперед працює на місцеву економіку. Він інтегрувався і наразі є невіддільним від польської екосистеми.

Фактично, кожен контракт, надання сервісів, встановлення партнерства — це свого роду маленький місточок між двома великими соціальними групами, українцями та поляками.

«Сподіваюсь, пізніше цей бізнес вибудується в торговельні зв`язки між двома країнами, створить додаткові умови для інвестицій. Українські бізнесмени є, так би мовити, громадськими дипломатами, які працюють над тим, щоб саме ділові відносини формували основу для майбутнього, для відбудови. Хоч ми поки що про це не говоримо, бо, на жаль, далі триває війна», — говорить Боднар.

На сьогодні за різними даними близько 79 тисяч приватних підприємств залучає як українських, так і польських громадян. Це створює абсолютну додану вартість всередині країни.

Українці — додана вартість для Польщі

Українці, безсумнівно є доданою вартістю для Польщі. Хто знається на економіці, прекрасно розуміє, що без українців не було б такого зростання ВВП у Польщі й такої її високої позиції серед країн із розвиненою економікою.

«Хочу нагадати, що минулого місяця було оголошено про те, що Польща вже перейшла за показником ВВП у трильйонний вимір, тобто стала однією з 20 найбільших економік світу. І в тому числі це велика заслуга українців, які значною мірою заповнили вакантні робочі місця, внесли додану вартість до польської економіки, і цифри лише зростають.

Якщо глянути всю статистику, яка була за час війни, то 2022 рік — 1,5% ВВП, 2023 рік — 2,3%, 2024 рік вже показує 2,7%, і за різними розрахунками у 2030 році цифра може становити навіть 3,5%.

Є статистика, яку демонструє BGK (Банк народного господарства). Вона показує, що, якщо на одного українця витрачається 1 злотий, то він повертається потім у вигляді податків і страхових внесків у вигляді 5 злотих.

Це говорить про те, що українці тут точно не на утриманні, а, навпаки, є одними із драйверів польської економіки. Це треба відкрито говорити", — підсумував посол.