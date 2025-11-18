«Укренерго» будує систему захисту енергооб'єктів «2+» — голова компанії

Поки Україна продовжує зазнавати втрат генеруючих потужностей НЕК «Укренерго» посилює фізичний захист критично важливих енергооб'єктів. Компанія впроваджує додатковий, комплексний рівень захисту під назвою «2+». Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко.

Новий рівень захисту «2+»

Рівень «2+» поєднує традиційне зведення бетонних загороджувальних споруд навколо обладнання та створення підземних бункерів для персоналу та ключових систем керування.

«Ми зараз почали реалізувати так званий рівень „2+“. Це коли ми не тільки захищаємо бетонним укриттям трансформаторне обладнання, а й опускаємо під землю релейний зал та щит керування підстанцією», — пояснив Віталій Зайченко.

Голова «Укренерго» зазначив, що росіяни, які добре знають типові радянські проєкти підстанцій, цілеспрямовано атакують будівлі, де розташована система керування. Без «мозку» (щита керування) підстанція повністю виходить з ладу.

Захист «мозку» підстанції

Замовлення обладнання релейного захисту та управління потребує не менше часу, ніж виготовлення самого автотрансформатора. Саме тому було ухвалено рішення ховати це обладнання під землю.

«Ми робимо підземні бункери — і ховаємо туди це обладнання. Тому ми вирішили ховати це обладнання також під землю, і воно там вже точно буде захищене», — наголосив Зайченко.

Таким чином, комплексна система захисту «Укренерго» включає перший, другий та новий рівень «2+», а також активний захист, який забезпечують Збройні сили України.

Зайченко підсумував, що хоча «100% гарантії захисту від влучання та пошкоджень ніхто не дасть», реалізований комплексний підхід значно підвищує шанси зберегти енергосистему в працездатному стані.

Україна не експортує електроенергію

За словами голови «Укренерго», якби росія не поновила масовані атаки, Україна могла б не лише повністю забезпечити внутрішні потреби, але й експортувати електроенергію цієї зими.

Зараз експорт повністю припинений і навряд чи відновиться найближчим часом, підтвердив Зайченко.